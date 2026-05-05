إعلان

تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مستشارًا لرئيس جامعة عين شمس لريادة الأعمال

كتب : عمر صبري

11:37 ص 05/05/2026

محمد عبدالعزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتكليف الدكتور محمد أحمد إبراهيم عبد العزيز، وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب عمله، وذلك اعتبارًا من 3 مايو 2026.

ويُعد الدكتور محمد عبد العزيز أحد أبرز أساتذة هندسة السيارات بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، حيث تولّى منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب منذ أكتوبر 2025، كما شغل سابقًا منصب رئيس قسم هندسة السيارات.

ويمتلك خبرة أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وأسهم في الإشراف على تنفيذ أول رالي مصري للسيارات الكهربائية EVER EGYPT على مدار خمسة مواسم، والذي مثّل منصة ابتكارية جمعت أكثر من ثلاثين جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية في مجال تصميم وابتكار السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

كما شارك في دعم وبناء بيئة ابتكارية داخل الكلية وخارجها، وساهم في إعداد وتأهيل الطلاب للمشاركة في العديد من المسابقات الدولية، بما يعكس خبراته الواسعة في إدارة الابتكار وتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال.

إقرأ أيضا:
قرارات جديدة لمجلس الخدمة العامة بجامعة عين شمس.. تفاصيل وصور

مشروعات ملموسة.. ماذا دار بلقاء رئيسا جامعتا القاهرة وليدن الهولندية؟

معهد الأورام يُحذر المرضى: الأعشاب ليست علاجًا للسرطان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة عين شمس عين شمس ريادة الأعمال الدكتور محمد عبدالعزيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
أخبار المحافظات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
بلومبرج: تراجع الملاحة في مضيق هرمز وتجمع السفن قرب دبي
شئون عربية و دولية

بلومبرج: تراجع الملاحة في مضيق هرمز وتجمع السفن قرب دبي
غيابات الأهلي أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
رياضة محلية

غيابات الأهلي أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
"منع الكراتين وتحديد أوزان الحقائب".. تفاصيل الأمتعة المسموح بها للحجاج
أخبار مصر

"منع الكراتين وتحديد أوزان الحقائب".. تفاصيل الأمتعة المسموح بها للحجاج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي وإنبي والزمالك وسموحة وبيراميدز وسيراميكا
مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)