أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتكليف الدكتور محمد أحمد إبراهيم عبد العزيز، وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب عمله، وذلك اعتبارًا من 3 مايو 2026.

ويُعد الدكتور محمد عبد العزيز أحد أبرز أساتذة هندسة السيارات بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، حيث تولّى منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب منذ أكتوبر 2025، كما شغل سابقًا منصب رئيس قسم هندسة السيارات.

ويمتلك خبرة أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وأسهم في الإشراف على تنفيذ أول رالي مصري للسيارات الكهربائية EVER EGYPT على مدار خمسة مواسم، والذي مثّل منصة ابتكارية جمعت أكثر من ثلاثين جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية في مجال تصميم وابتكار السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

كما شارك في دعم وبناء بيئة ابتكارية داخل الكلية وخارجها، وساهم في إعداد وتأهيل الطلاب للمشاركة في العديد من المسابقات الدولية، بما يعكس خبراته الواسعة في إدارة الابتكار وتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال.

