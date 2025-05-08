4 أعشاب تعمل على زيادة الخصوبة للرجال والنساء.. لا تتوقعها

عندما يتعلق الأمر بالخصوبة، غالبًا ما يتم التركيز على العلاجات الطبية، ولكن هناك بعض الأعشاب التي قد تلعب دورًا داعمًا في تعزيز الخصوبة لدى الرجال والنساء بطرق قد لا يتوقعها البعض.

إليك 4 أعشاب قد تكون مفيدة، وفقًا لما جاء في صحيفة، healthline.

الأشواغاندا (Ashwagandha):

للرجال

تُعرف الأشواغاندا بقدرتها على تقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر)، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على إنتاج هرمون التستوستيرون وجودة الحيوانات المنوية. كما أنها قد تساعد في تحسين عدد الحيوانات المنوية وحركتها.

للنساء

قد تساعد الأشواغاندا في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل التوتر، مما قد يحسن فرص الحمل. كما أنها قد تدعم صحة الغدد الصماء.

المكا (Maca):

للرجال

تشتهر المكا بقدرتها على تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين جودة الحيوانات المنوية وحركتها. يعتقد أنها تعمل عن طريق التأثير على الهرمونات.

للنساء

قد تساعد المكا في تنظيم الهرمونات وتحسين الخصوبة وزيادة الرغبة الجنسية. كما أنها قد تخفف أعراض انقطاع الطمث.

نبات القراص (Nettle):

للرجال

قد يساعد نبات القراص في دعم صحة البروستاتا، والتي تلعب دورًا في إنتاج الحيوانات المنوية السليمة. كما أنه غني بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة.

للنساء

يعتبر نبات القراص مصدرًا جيدًا للحديد والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم صحة الرحم وتساعد في الحفاظ على دورة شهرية صحية.

عشبة الملاك الصينية (Dong Quai):

للنساء

تُستخدم تقليديًا في الطب الصيني لدعم صحة المرأة. يُعتقد أنها تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتحسين تدفق الدم إلى الرحم، مما قد يعزز الخصوبة.

الرجال

يجب على الرجال استخدام عشبة الملاك الصينية بحذر وتحت إشراف طبي، حيث يُعتقد أنها قد تخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى البعض.