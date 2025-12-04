"تأثيرها فعال" أعشاب تساهم في علاج تكيسات المبايض

تساعد العديد من الأعشاب في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض من خلال معالجة مشاكل رئيسية مثل مقاومة الأنسولين، وارتفاع مستويات الأندروجين، وعدم انتظام الدورة الشهرية.

وبحسب موقعي the nutrition institute، healthline، إليك أبرز الأعشاب المفيدة لحالات تكيس المبايض ولكنها لا تحل محل العلاجات الطبية، وتشمل ما يلي :

أعشاب لمقاومة الأنسولين وسكر الدم :

تعاني العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الأنسولين، والتي يمكن إدارتها بأعشاب محددة وتشمل :

القرفة

تساعد القرفة الخلايا على امتصاص الجلوكوز بكفاءة أكبر، حيث يحتاج خنفض نسبة السكر في الدم إلى مستويات أقل من الأنسولين.

الحلبة

تحتوي على ألياف ومركبات أخرى تساعد في تنظيم سكر الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

الكركم

يحتوي على الكركمين، الغني بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ما يساعد على تقليل مقاومة الأنسولين والتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

أعشاب للسيطرة على هرمون الأندروجين:

وهو عبارة عن مجموعة من الهرمونات المسؤولة عن تطور الخصائص الذكورية في الجسم، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وتعد من السمات الرئيسية لمتلازمة تكيس المبايض.

النعناع

تناول النعناع له تأثيرات مضادة للأندروجين، ما يساعد على خفض مستويات التستوستيرون الحر وتقليل الاعراض المرتبطة به.

عرق السوس

يساعد على خفض مستويات التستوستيرون في الدم ويدعم صحة الغدة الكظرية، ولكن يجب استخدامه بحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

بذور الكتان

غنية بالليجنان وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن تساعد بذور الكتان على خفض مستويات الأندروجين.