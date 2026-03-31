تؤثر بعض العادات الغذائية، خاصة المشروبات اليومية، بشكل مباشر على صحة الجهاز التناسلي لدى الرجال، و تساهم في ضعف الخصوبة أو انخفاض جودة الحيوانات المنوية، ما يزيد من خطر الإصابة بـ العقم.



لذا بحسب ما ذكره موقع "healthymale"، إليك المشروبات التي تؤثر سلبًا على الحيوانات المنوية.

ما هي المشروبات التي تضر بالحيوانات المنوية؟

المشروبات الغازية، حيث تحتوي على كميات عالية من السكر والمواد المضافة، التي تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركتها.



المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة ومشروبات الطاقة، حيث يمكن أن تؤثر الجرعات العالية على توازن الهرمونات وجودة الحيوانات المنوية إذا تم تناولها بكميات كبيرة.



مشروبات الطاقة، التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين والمواد المنبهة، و تؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية عند الإفراط في استهلاكها.



الكحول، الذي يؤثر بشكل مباشر على إنتاج هرمون التستوستيرون، ما يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعفها.



العصائر الصناعية، التي غالبًا ما تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة تؤثر على الصحة العامة والخصوبة وجودة الحيوانات المنوية.

ما السبب وراء تأثير هذه المشروبات على الخصوبة؟



1- نتيجة لزيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم.

2- من خلال التأثير على توازن الهرمونات في الجسم.

3- تقليل جودة وعدد الحيوانات المنوية.

4- التأثير على حركة الحيوانات المنوية.



ما هي علامات تأثر الخصوبة لدى الرجال؟



تأخر حدوث الحمل.

ضعف الرغبة الجنسية.

المعاناة من مشاكل في الانتصاب.

انخفاض عدد الحيوانات المنوية وعادة ما يكشف عنه بالكشف.



كيف يمكن الوقاية والحفاظ على الخصوبة؟



1- تقليل استهلاك المشروبات الضارة قدر المستطاع.

2- تناول كميات وفيرة من الماء.

3- الحرص على تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات.

4- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5- تجنب التدخين.

6- الإبتعاد عن التوتر والقلق قدر الإمكان.

