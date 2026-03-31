إعلان

للرجال احذر هذه المشروبات تقتل الحيوانات المنوية وتهدد خصوبتك

كتب : آلاء نبيل أحمد

09:30 م 31/03/2026

مشروبات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تؤثر بعض العادات الغذائية، خاصة المشروبات اليومية، بشكل مباشر على صحة الجهاز التناسلي لدى الرجال، و تساهم في ضعف الخصوبة أو انخفاض جودة الحيوانات المنوية، ما يزيد من خطر الإصابة بـ العقم.


لذا بحسب ما ذكره موقع "healthymale"، إليك المشروبات التي تؤثر سلبًا على الحيوانات المنوية.

ما هي المشروبات التي تضر بالحيوانات المنوية؟

المشروبات الغازية، حيث تحتوي على كميات عالية من السكر والمواد المضافة، التي تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركتها.


المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة ومشروبات الطاقة، حيث يمكن أن تؤثر الجرعات العالية على توازن الهرمونات وجودة الحيوانات المنوية إذا تم تناولها بكميات كبيرة.


مشروبات الطاقة، التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين والمواد المنبهة، و تؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية عند الإفراط في استهلاكها.


الكحول، الذي يؤثر بشكل مباشر على إنتاج هرمون التستوستيرون، ما يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعفها.


العصائر الصناعية، التي غالبًا ما تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة تؤثر على الصحة العامة والخصوبة وجودة الحيوانات المنوية.

ما السبب وراء تأثير هذه المشروبات على الخصوبة؟


1- نتيجة لزيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم.
2- من خلال التأثير على توازن الهرمونات في الجسم.
3- تقليل جودة وعدد الحيوانات المنوية.
4- التأثير على حركة الحيوانات المنوية.


ما هي علامات تأثر الخصوبة لدى الرجال؟


تأخر حدوث الحمل.
ضعف الرغبة الجنسية.
المعاناة من مشاكل في الانتصاب.
انخفاض عدد الحيوانات المنوية وعادة ما يكشف عنه بالكشف.


كيف يمكن الوقاية والحفاظ على الخصوبة؟


1- تقليل استهلاك المشروبات الضارة قدر المستطاع.
2- تناول كميات وفيرة من الماء.
3- الحرص على تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات.
4- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
5- تجنب التدخين.
6- الإبتعاد عن التوتر والقلق قدر الإمكان.

الخصوبة التمارين الرياضية المشروبات صحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إسبانيا.. شوبير يواصل التألق
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إسبانيا.. شوبير يواصل التألق
اللواء طارق المهدي يكشف الخاسر الأكبر من حرب إيران وسيناريوهات تشكيل المنطقة
أخبار مصر

اللواء طارق المهدي يكشف الخاسر الأكبر من حرب إيران وسيناريوهات تشكيل المنطقة
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إسبانيا.. شوبير يواصل التألق
عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)