5 أعشاب طبيعية تقضي على السعال وتخفف آلام الحلق



بالرغم من أن السعال استجابة مفيدة للجسم إلا أنه قد يكون مزعجا للغاية إذا استمر طوال اليوم، وبدلا من اللجوء إلى الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف السعال يمكن الاستعانة بالأعشاب.



وفي هذا التقرير، نرصد لكم الأعشاب التي تساعد على تخفيف السعال، وفقا لـ "webmd".

اليانسون



تناول كوب من اليانسون يوميا يقلل من حدة السعال ويساعد على تهدئة ألام الحلق.



جذر عرق السوس



يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا، ولتخفيف السعال يمكنك تناول هذه العشبة، لكن يجب تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.



الزعتر



يستخدم هذا العشب لعلاج السعال الجاف، وذلك نظرا لاحتوائه على مركبات الفلافونويد المضادة للالتهابات.



جذر الخطمي



يساعد على محاربة مشكلات الجهاز التنفسي وتهدئة الحلق وتخفيف السعال، وذلك بفضل احتوائه على مواد هلامية لزجة تغطي الأنسجة الجافة أو الملتهبة وهذا ما يجعله مفيدا بشكل خاص للسعال المزمن.



نبات الملين



عشبة تساعد على تهدئة الرئتين وحماية أنسجة الجهاز التنفسي الحساسة، مما يجعله مثاليا لتهدئة السعال الجاف والمزعج، حيث تعمل خصائصه المخاطية على تليين الأنسجة الملتهبة وحمايتها، ومحتواه من الصابونين على تليين البلغم وطرده من الحلق.