إعلان

5 أعشاب طبيعية تقضي على السعال وتخفف آلام الحلق

كتبت- شيماء مرسي

03:30 م 27/01/2026

السعال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


بالرغم من أن السعال استجابة مفيدة للجسم إلا أنه قد يكون مزعجا للغاية إذا استمر طوال اليوم، وبدلا من اللجوء إلى الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف السعال يمكن الاستعانة بالأعشاب.


وفي هذا التقرير، نرصد لكم الأعشاب التي تساعد على تخفيف السعال، وفقا لـ "webmd".
اليانسون


تناول كوب من اليانسون يوميا يقلل من حدة السعال ويساعد على تهدئة ألام الحلق.


جذر عرق السوس


يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا، ولتخفيف السعال يمكنك تناول هذه العشبة، لكن يجب تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.


الزعتر


يستخدم هذا العشب لعلاج السعال الجاف، وذلك نظرا لاحتوائه على مركبات الفلافونويد المضادة للالتهابات.


جذر الخطمي


يساعد على محاربة مشكلات الجهاز التنفسي وتهدئة الحلق وتخفيف السعال، وذلك بفضل احتوائه على مواد هلامية لزجة تغطي الأنسجة الجافة أو الملتهبة وهذا ما يجعله مفيدا بشكل خاص للسعال المزمن.


نبات الملين


عشبة تساعد على تهدئة الرئتين وحماية أنسجة الجهاز التنفسي الحساسة، مما يجعله مثاليا لتهدئة السعال الجاف والمزعج، حيث تعمل خصائصه المخاطية على تليين الأنسجة الملتهبة وحمايتها، ومحتواه من الصابونين على تليين البلغم وطرده من الحلق.

السعال أعشاب طبيعية آلام الحلق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
حوادث وقضايا

القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
زووم

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
بسبب التجاعيد إلين لحود ترد على مهاجميها.. ماذا قالت؟
زووم

بسبب التجاعيد إلين لحود ترد على مهاجميها.. ماذا قالت؟
"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
أخبار المحافظات

"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى