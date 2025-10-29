هل ما تأكله يحدد فرص حملك؟.. 7 أطعمة تزيد الخصوبة

تلعب التغذية دورًا محوريًا في دعم الخصوبة لدى الرجال والنساء، إذ يمكن لبعض الأطعمة أن تؤثر بشكل مباشر على الهرمونات وجودة البويضات والحيوانات المنوية. ويقول الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية لـ«مصراوي»، إن الاعتماد على مكونات غذائية محددة بشكل منتظم قد يسهم في تحسين فرص الحمل بصورة طبيعية.

أطعمة يُنصح بتناولها لزيادة الخصوبة

1- الأفوكادو

غني بفيتامين E والدهون الصحية التي تدعم صحة المبايض وتحسّن عملية التبويض.

2- المكسرات (خصوصًا الجوز واللوز)

تحتوي على أحماض أوميجا 3 الداعمة لإنتاج الهرمونات الجنسية وتعزيز صحتها.

3- البيض

مصدر ممتاز للبروتين والزنك، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على توازن الهرمونات.

4- السبانخ والخضروات الورقية

غنية بحمض الفوليك الضروري لتكوين خلايا تناسلية سليمة وتحسين جودة البويضات.

5- سمك السلمون

يمد الجسم بالأحماض الدهنية المفيدة لصحة الحيوانات المنوية وجودة البويضات.

6- العسل الطبيعي

يساعد على تحسين الدورة الدموية ويدعم الطاقة الجنسية بشكل عام.

7- الحبوب الكاملة

تنظم مستويات السكر في الدم وتُسهِم في دعم وظائف الهرمونات بصورة متوازنة.

أطعمة يجب تجنّبها لأنها تضعف الخصوبة

– الأطعمة المصنعة

مثل النقانق والوجبات السريعة، إذ ترتبط بانخفاض جودة الحيوانات المنوية.

– المشروبات الغازية

تُحدث اضطرابًا في الهرمونات وتؤثر سلبًا على عملية التبويض.

– الإفراط في الكافيين

مثل القهوة ومشروبات الطاقة، وقد يضعف فرص حدوث الحمل عند تناوله بكميات كبيرة.

ويختتم الدكتور صلاح قائلًا:

«خصوبتك تبدأ من طبقك؛ احرص على نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الطبيعية، وابتعد عمّا يُرهق الجسم ويُضعف الهرمونات»