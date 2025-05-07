تحارب أمراض القلب.. حبة واحدة من هذه الفاكهة تضبط السكر في الدم

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض الفواكه أن يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، لكن هل فكرت يوما ما في تناول التين المجفف وما تأثيره على الجسم؟.

وبحسب موقع Food-ndtv، فإن تناول حبة من التين المجفف يوميا يمنح جسمك فوائد عديدة تتمثل في:

محاربة أمراض القلب

التين المجفف يحارب أمراض القلب ويقلل مخاطر الإصابة، من خلال مضادات الأكسدة الموجودة به، والتي تخفض مستويات الدهون الثلاثية وتحسن الدورة الدموية، كما أن البوتاسيوم الموجود به ينظم ضغط الدم، وهو مهم للقلب.

ضبط نسبة السكر في الدم

رغم حلاوة التين المجفف، إلا أنه فاكهة بمؤشر سكري منخفض إلى متوسط، كما أنه يحتوي على الألياف، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناوله باعتدال.

تعزيز المناعة

التين غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية، مع الحديد والزنك، وكلها عوامل تساعد على تقوية جهاز المناعة.

تحسين الهضم

التين المجفف غني بالألياف الغذائية، ما يساعد على تحسين صحة الهضم، كما أنه يمنع الإمساك ويعمل كملين طبيعي.

تقوية العظام

تناول حبة من التين المجفف يوميا، يعمل على تقوية العظام، إذ أنه مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية للحفاظ على كثافة العظام وقوتها.



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