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جمال شعبان: تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من زيارة طبيب القلب

06:00 م الثلاثاء 06 مايو 2025

جمال شعبان

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كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق عن فاكهة شهيرة قد تغنيك عن الذهاب إلى طبيب القلب.

وقال خلال استضافته ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد: "تناول ثمرة من البرتقال يوميا قد يحمي من الإصابة بمشكلات القلب".

وأضاف شعبان: "البرتقال يحتوي على فيتامين سي الذي يحمي من الإصابة بنزلات البرد والفيروسات".

وتابع عميد معهد القلب السابق: "يجب تناول ثمرة واحدة من البرتقال يوميا، حيث أنه أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة بالجسم".

أطعمة ومشروبات أخرى مفيدة للقلب

-الموز.

-التفاح.

-الرمان.

-الفراولة.

-الشاي بدون سكر.

-القهوة.

-الزنجبيل.

-القرفة.


صحة القلب جمال شعبان أمراض القلب
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