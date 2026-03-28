مباريات ودية - منتخبات

السنغال

- -
18:00

بيرو

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

الأرجنتين

2 1
01:15

موريتانيا

إعلان

أمامه فرصتان.. هل يختم محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بتتويج جديد؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 28/03/2026

محمد صلاح يحمل لقب دوري أبطال أوروبا (2)

يمكن للدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن يختم مسيرته في أنفيلد بتتويج جديد يضاف إلى مسيرته مع الريدز المليئة بالإنجازات.

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز، بالتالي ينتقل إلى ناد جديد بالمجان.

المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول

يتبقى لمحمد صلاح 7 مباريات رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي، إلا أن حامل اللقب بات بعيدا عن المنافسة على اللقب هذا الموسم، إذ أنه يحتل المركز الخامس بفارق 21 نقطة عن المتصدر.

ويتنافس صلاح رفقة ليفربول على بطولتين بالموسم الحالي، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 4 أبريل، وبعدها بأربعة أيام يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة العودة يوم 14 من نفس الشهر.

وفي حال تخطي ليفربول عقبتي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، سيصبح صلاح قريبا من نهاية مسيرته مع الريدز بلقبين جديدين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
إعلان

إعلان

