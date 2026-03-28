إعلان

الصداع أثناء الحمل.. ما مخاطره على الأم والجنين؟

كتب - محمود عبده:

05:00 ص 28/03/2026

أسباب الصداع عند الحامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعد الصداع من الأعراض الشائعة التي تعاني منها الحوامل، خاصة خلال الثلث الأول والثالث من الحمل، ورغم أنه غالبا ما يكون طبيعيا إلا أن تكراره أو شدته قد يشير إلى مشاكل صحية تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة.

ووفقا للدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ "مصراوي"، فإن الصداع أثناء الحمل غالبا ما يكون ناتجا عن التغيرات الهرمونية، قلة النوم، الجفاف، أو التوتر النفسي، لكنه قد يرتبط أحيانا بمضاعفات أكثر خطورة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ما يعرف بتسمم الحمل.

ما هي أنواع الصداع أثناء الحمل؟

وأشارت إلى أنواع الصداع أثناء الحمل:
-صداع التوتر: الأكثر شيوعا، يحدث بسبب الضغوط النفسية أو التعب الجسدي.
-الصداع النصفي "Migraine": يصاحبه غالبا حساسية للضوء أو الصوت، وغثيان.
-صداع ارتفاع ضغط الدم: يحتاج إلى متابعة عاجلة لأنه قد يكون علامة على تسمم الحمل.

ما مخاطر الصداع على الأم والجنين؟

تشير الدكتورة زكية أبو سليمان إلى أن الصداع المعتدل عادة لا يؤثر على صحة الجنين، لكن الصداع الشديد والمتكرر قد يزيد من شعور الأم بالإرهاق ويؤثر على النوم والتغذية.

وتابعت: "أما إذا صاحبه أعراض مثل الدوخة، الرؤية المزدوجة، أو تورم اليدين والوجه، فهو مؤشر على مضاعفات تتطلب تدخلا طبيا عاجلا".

كيف يمكن التخفيف من الصداع أثناء الحمل؟

وقدمت نصائح طبية لتخفيف الصداع أثناء الحمل، وجاءت كما يلي:

-شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب.
-الحصول على قسط كاف من النوم والراحة.
-ممارسة تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق أو اليوغا الخاصة بالحوامل.
-تجنب الأطعمة أو المشروبات التي قد تثير الصداع، مثل الكافيين أو الأطعمة المصنعة.
-استشارة الطبيب قبل استخدام أي مسكنات.

أحدث الموضوعات

حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
زووم

حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
كيف تساعد بذور الشيا في خفض الدهون الثلاثية وحماية القلب؟
نصائح طبية

كيف تساعد بذور الشيا في خفض الدهون الثلاثية وحماية القلب؟
ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها ويجب أن تنتهي
شئون عربية و دولية

ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها ويجب أن تنتهي
بعد الجدل.. الفيفا يعتمد ودية مصر والسعودية رسمياً
رياضة محلية

بعد الجدل.. الفيفا يعتمد ودية مصر والسعودية رسمياً
ترامب: حان الوقت لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية
شئون عربية و دولية

ترامب: حان الوقت لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي