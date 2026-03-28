

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن "الحوثيون"، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف إسرائيل، في تطور جديد يعكس اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وأوضحت الجماعة، في بيان، أن الهجوم يأتي في سياق الرد على التصعيد العسكري المستمر واستهداف البنية التحتية في عدد من دول المنطقة، بينها إيران ولبنان والعراق والأراضي الفلسطينية، مؤكدة استمرار عملياتها حتى تحقيق أهدافها.

ولوّح الحوثيون بإمكانية الانخراط بشكل مباشر في الحرب، محذرين من توسيع نطاق العمليات في حال استمرار الهجمات على إيران أو انضمام أطراف جديدة إلى المواجهة.

كما وجهت الجماعة تحذيرًا إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عسكرية، مؤكدة أنها لن تسمح بذلك.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن قواتهم في حالة استعداد دائم للتدخل العسكري المباشر، سواء في حال توسع التحالفات ضد إيران، أو استمرار التصعيد، أو استخدام الممرات البحرية في عمليات عسكرية ضد دول المنطقة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران قبل نحو شهر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من صباح السبت، أنه تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

من ناحيتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن صافرت الإنذار انطلقت في إيلات والنقب بعد إطلاق صاروخ من اليمن.