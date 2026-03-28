تبدأ الجهات المعنية اليوم السبت في تنفيذ قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، وذلك لمدة شهر، في إطار تنظيم مواعيد العمل وتحقيق الانضباط بالشارع.

تفاصيل تطبيق مواعيد الغلق على الأنشطة المختلفة

يشمل القرار تطبيق مواعيد الغلق على مختلف الأنشطة التجارية، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية، حيث تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

ويمتد تطبيق القرار ليشمل الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، التي تلتزم أيضًا بالغلق في التاسعة مساءً، باستثناء الأيام المحددة التي يُسمح فيها بالعمل حتى العاشرة.

نص القرار الحكومي وآليات التنفيذ المحددة رسميًا

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من التاسعة مساءً أمام الجمهور، أمس الجمعة.

ونص القرار في مادته الأولى على غلق يومي لكافة المحال العامة، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، مع استثناءات تتعلق ببعض الأنشطة الحيوية.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق وأماكن تطبيقه

حددت المادة الثالثة من القرار الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق، والتي تشمل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية والخدمية المرتبطة بالمطارات والموانئ ومحطات القطارات.

فيما نصت المادة الرابعة على عدم سريان القرار على المنشآت السياحية والمحال العامة في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم، إضافة إلى الأنشطة الواقعة على شاطئ النيل بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويأتي القرار ضمن إجراءات تنظيمية مؤقتة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وضبط مواعيد التشغيل، على أن يتم تقييم نتائجه عقب انتهاء مدة تطبيقه.

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل لاستثناء المطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة من مواعيد الغلق



غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟



