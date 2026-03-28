يعد النعناع واحدا من أكثر المشروبات العشبية شهرة حول العالم، ليس فقط لنكهته المنعشة، بل لما يرتبط به من فوائد صحية عديدة، خاصة عند تناوله قبل النوم.

وبحسب موقع Healthline، يحتوي النعناع على زيوت طبيعية مهمة مثل المنثول، المنثون، والليمونين، وهي المركبات المسؤولة عن الرائحة المميزة والتأثير المبرد، كما تشير الدراسات إلى أن هذه المركبات تمنح النعناع فوائد صحية متعددة.

هل يحسن النعناع جودة النوم؟



كونه مشروبا خاليا من الكافيين، يساعد النعناع على الاسترخاء، وقد يساهم في تحسين جودة النوم، ما يجعله خيارا ممتازا قبل النوم.

هل يساعد النعناع في تحسين عملية الهضم؟



يظهر البحث أن النعناع يمكن أن يقلل الانتفاخ، ويخفف عسر الهضم والغازات، ويهدئ القولون العصبي، بفضل تأثيره على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي.

هل يخفف النعناع الصداع؟



المنثول الموجود في النعناع يحسن تدفق الدم، ويقلل توتر العضلات، ما يساهم في تخفيف آلام الصداع والصداع النصفي، وقد أشارت بعض الدراسات إلى فعالية زيت النعناع في تقليل شدته.

هل يقاوم النعناع البكتيريا؟



أظهرت الدراسات أن زيت النعناع قادر على مقاومة بعض البكتيريا مثل السالمونيلا والإيكولاي وبعض بكتيريا الجهاز التنفسي.

هل يخفف النعناع احتقان الجيوب الأنفية؟



بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهاب، يمكن لمشروب النعناع الساخن أن يقلل أعراض نزلات البرد والحساسية، ويخفف احتقان الأنف، مع استفادة الجسم من بخار الشاي الدافئ لتحسين التنفس.

هل يزيد النعناع الطاقة ويقلل التعب؟



تشير الدراسات إلى أن مركبات النعناع تساعد في تقليل الإرهاق الذهني، وتحسين النشاط وزيادة اليقظة، حتى دون وجود الكافيين.

هل يحسن النعناع رائحة الفم؟



يحتوي النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا، ما يساعد على قتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم، وتحسين صحة الفم وإنعاش النفس، وهو ما يفسر استخدامه في معاجين الأسنان وغسول الفم.

هل يخفف النعناع آلام الدورة الشهرية؟



يعمل النعناع كمرخي للعضلات، ما يساعد على تقليل التقلصات والألم المرتبط بالدورة الشهرية وتقليل مدة الأعراض.

