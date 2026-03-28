الكويت تعلن استهداف مطارها الدولي بمسيّرات وأضرار في نظام الرادار

كتب : وكالات

10:36 ص 28/03/2026

مطار الكويت الدولي

أفادت السلطات الكويتية بتعرض مطار الكويت الدولي لهجمات متعددة بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى أضرار في نظام الرادار الخاص بالمطار دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني، عبدالله الراجحي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، أن الهجوم تسبب في أضرار كبيرة بمنظومة الرادار، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل الفوري مع الحادث.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من استهداف خزان وقود داخل المطار بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل خسائر بشرية، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني.

كما شهدت البلاد، الجمعة، هجمات استهدفت منشآت بحرية، من بينها ميناء الشويخ في العاصمة، حيث تسببت الطائرات المسيّرة في أضرار مادية دون وقوع إصابات، بحسب بيانات رسمية.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف منشآت حيوية في الكويت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

الكويت مطار الكويت الدولي إيران وأمريكا الحرب على الخليج

