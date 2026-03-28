تسمم الحمل أو ما يعرف بـ Pre-eclampsia من المضاعفات الخطيرة التي قد تواجه الحوامل، خاصة في النصف الثاني من الحمل، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لكل من الأم والجنين إذا لم يتم التعامل معه بشكل سريع.

ما هي أعراض تسمم الحمل الأكثر شيوعا؟

وبحسب الدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ "مصراوي"، فإن تورم الوجه واليدين المفاجئ والمصحوب بصداع شديد من أبرز العلامات التي تستدعي القلق، إذ يمكن أن يكون مؤشرا على ارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل.

كيف يمكن تمييز التورم الطبيعي عن الخطير؟

توضح الدكتورة زكية أبو سليمان أن التورم البسيط في القدمين والكاحلين أمر طبيعي أثناء الحمل، خاصة في الأشهر الأخيرة، لكن التورم المفاجئ في الوجه أو اليدين، أو مع ظهور أعراض أخرى مثل الصداع المستمر، الدوخة، أو اضطرابات الرؤية، فهو يحتاج إلى تقييم طبي عاجل.



ما مخاطر تسمم الحمل على الأم والجنين؟

تسمم الحمل قد يؤدي إلى مضاعفات مثل:

-ارتفاع ضغط الدم الشديد الذي يهدد صحة الأم.

-تقليل تدفق الدم إلى الجنين، مما قد يعيق نموه.

-زيادة خطر الولادة المبكرة أو الحاجة إلى قيصرية عاجلة.

كيف يمكن التعامل مع هذه العلامة؟

-متابعة ضغط الدم بشكل دوري أثناء الحمل.

-إجراء تحاليل بول دورية للكشف عن البروتين.

-التوجه للطبيب فور ظهور تورم مفاجئ في الوجه أو اليدين، أو أعراض مصاحبة مثل الصداع أو اضطرابات الرؤية.

-الالتزام بالنظام الغذائي الصحي، والحفاظ على الترطيب والراحة.

