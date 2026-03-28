يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية داخل سوق العبور، لمتابعة توافر السلع الأساسية وحركة الأسعار، والوقوف على انتظام العمل داخل السوق، يعقبه مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد عدد من القطاعات المختلفة داخل السوق، والاطلاع على حجم المعروض من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية، إلى جانب الاستماع لآراء التجار حول حركة البيع والشراء والتحديات التي تواجههم.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على متابعة الأسواق بشكل دوري، وضبط الأسعار، وضمان توافر السلع بكميات مناسبة للمواطنين في ضوء الأحداث التي تمر بها المنطقة.

