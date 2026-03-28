تعد البطاطا من أكثر الأطعمة شيوعا خلال فصل الشتاء، لما تتمتع به من مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، ويشير خبراء التغذية إلى أن إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم.

وبحسب موقع Healthline، تحتوي البطاطا على كربوهيدرات معقدة تمنح الجسم الطاقة وتساعد على الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم، ما يجعلها خيارا مناسبا للأطفال والرياضيين على حد سواء.

هل تساعد البطاطا على تحسين الهضم؟

تلعب الألياف الغذائية الموجودة في البطاطا دورا مهما في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، بالإضافة إلى دعم صحة الأمعاء وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

هل تقوي البطاطا جهاز المناعة؟

تحتوي البطاطا على فيتامين C الذي يساهم في تعزيز مقاومة الجسم للأمراض، خاصة خلال فترات تقلبات الطقس، بالإضافة إلى فيتامين A الضروري لصحة العين وتحسين الرؤية.

هل تحمي البطاطا صحة القلب؟

تعد البطاطا مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ما يجعلها خيارا مثاليا لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

كيف ينصح بتناول البطاطا؟

يوصي خبراء التغذية بتناول البطاطا مشوية أو مسلوقة، وتجنب الإفراط في إضافة السكر أو الزبدة للحفاظ على قيمتها الغذائية والاستفادة القصوى من فوائدها.

