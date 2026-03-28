انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 28-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4560 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5865 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6840 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7820 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54720 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243202 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 391000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.70% إلى نحو 4494 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج