الأرصاد تعلن فرص أمطار خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026.

الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

قالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة، من ظهور الشوائب العالقة على بعض المناطق بسبب تأثر البلاد بالرياح السطحية الجنوبية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض في نسب الرطوبة السطحية على أغلب الانحاء.

سحب وأمطار على غرب البلاد

تابعت الهيئة، أنه من متابعة صور الأقمار الصناعية، يظهر دخول سحب متوسطة وعالية إلى غرب البلاد قد يصاحبها فرص سقوط أمطار على مناطق من السلوم وسيدي براني وصحراء مطروح.

