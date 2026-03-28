طقس الساعات المقبلة.. شوائب عالقة وفرص أمطار على بعض المناطق

كتب : محمد نصار

10:35 ص 28/03/2026

الأرصاد تعلن فرص أمطار خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026.

قالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة، من ظهور الشوائب العالقة على بعض المناطق بسبب تأثر البلاد بالرياح السطحية الجنوبية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض في نسب الرطوبة السطحية على أغلب الانحاء.

سحب وأمطار على غرب البلاد

تابعت الهيئة، أنه من متابعة صور الأقمار الصناعية، يظهر دخول سحب متوسطة وعالية إلى غرب البلاد قد يصاحبها فرص سقوط أمطار على مناطق من السلوم وسيدي براني وصحراء مطروح.

