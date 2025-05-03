بعد تدهور حالته الصحية.. ما هو مرض الملك تشارلز؟ - احذر هذه الأعراض

كتب- أحمد الضبع:

في وقت يواجه فيه الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، معركة علاجية شاقة مع مرض السرطان، يواصل العاهل البريطاني أداء مهامه الرسمية بإصرار لافت رغم تدهور حالته الصحية، ما يثير قلقًا متزايدًا داخل أروقة قصر باكنجهام بشأن تأثير ذلك صحته.

وكان القصر الملكي قد أعلن في فبراير الماضي أن الملك، البالغ من العمر 76 عامًا، يخضع لعلاج منتظم بعد تشخيص إصابته بالسرطان إثر فحوص طبية مرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد، حسبما ذكرت "رويترز".

ورغم تكتم القصر على طبيعة المرض ونوع السرطان بالتحديد، أكدت المصادر أن العاهل البريطاني يتلقى علاجًا أسبوعيًا ويخضع لإشراف طبي مستمر.

ورغم إدخاله المستشفى مؤخرًا نتيجة مضاعفات العلاج، أصر الملك على استئناف عدد من التزاماته الرسمية.

وشارك مؤخرًا في فعالية أقيمت في قصر باكنغهام لتكريم العاملين في مجال الصحة، حيث تحدث بصراحة عن تجربته المؤلمة مع المرض، واصفًا كل تشخيص بأنه "تجربة مرعبة" للمصابين وأسرهم، لكنها تبرز في الوقت نفسه "أجمل ما في الإنسانية"، بحسب تعبيره.

وأضاف الملك أن العاملين في الرعاية الصحية، والباحثين، والمتبرعين، يمثلون "ركائز الأمل والتعاطف"، مشيدًا بأدوارهم الحيوية خلال لحظات الألم والتحدي.

ورغم تشجيع الأطباء وأفراد عائلته، وعلى رأسهم الملكة كاميلا، على تقليل جدول أعماله، يرفض الملك تخفيض وتيرة نشاطه، مؤكدًا أن التزامه بالعمل يمنحه شعورًا بالهدف، ويعزز رغبته في الاستمرار.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر عائلي، خاصة بعد ما أثير عن منع ميجان ماركل، دوقة ساسكس، زوجها الأمير هاري من زيارة والده أثناء وجوده في المملكة المتحدة مؤخرًا، وهو ما زاد من مشاعر الحزن لدى الملك لعدم تمكنه من رؤية حفيديه، آرتشي وليليبت.

ما هو السرطان؟

السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تحدث عندما تبدأ الخلايا في الجسم في النمو والتكاثر بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى تشكل أورام أو خلايا سرطانية تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وتختلف أنواع السرطان حسب الجزء المصاب من الجسم، مثل سرطان البروستاتا، سرطان الرئة، أو سرطان الثدي.

وقد يظهر السرطان بسبب عدة عوامل، منها الوراثة، التدخين، التغذية غير السليمة، أو التلوث البيئي، كما أن السرطان قد يتطلب علاجًا متنوعًا مثل الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج المناعي، وذلك حسب نوع السرطان ودرجة انتشاره.

أعراض مرض السرطان

تختلف أعراض مرض السرطان حسب نوع السرطان ومكانه في الجسم، ولكن هناك بعض الأعراض العامة التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان، وفيما يلي أبرز الأعراض التي يجب الانتباه لها، وفقا لموقع "هيلث لاين".

فقدان الوزن غير المبرر

إذا فقد الشخص وزنه بشكل ملحوظ دون أن يغير نظامه الغذائي أو مستوى نشاطه البدني، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مرض السرطان.

التعب والإرهاق الشديد

الشعور بالإرهاق المستمر والتعب الذي لا يزول بالراحة قد يكون من أعراض السرطان، خاصة إذا لم يكن هناك سبب واضح لهذا التعب.

ألم غير مفسر

الألم المستمر أو غير المبرر في أي جزء من الجسم، مثل الصداع الشديد أو آلام المفاصل، قد يشير إلى وجود ورم أو خلايا سرطانية.

تغيرات في الجلد

ظهور كتل أو تغييرات في حجم أو شكل الشامات أو الأورام على الجلد، أو تغيرات في لون الجلد، مثل ظهور بقع داكنة أو شاحبة، قد تكون مؤشرًا على سرطان الجلد.

سعال مزمن أو صعوبة في التنفس

السعال المستمر أو وجود دم في البلغم قد يكون من الأعراض المرتبطة بسرطان الرئة، كما أن صعوبة التنفس أو الشعور بضيق في التنفس قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية خطيرة.

صعوبة في البلع أو الشعور بالتخمة

صعوبة في البلع أو الشعور المستمر بالامتلاء قد يكون نتيجة لسرطان المريء أو المعدة.

تغييرات في وظائف الأمعاء أو المثانة

مثل وجود دم في البول أو البراز، أو تغيرات ملحوظة في التبول أو حركة الأمعاء، مثل الإسهال المستمر أو الإمساك.

نزيف غير مفسر

مثل النزيف من المهبل غير المرتبط بالدورة الشهرية، أو ظهور دم في السعال أو البراز، أو نزيف غير مفسر من أي جزء آخر من الجسم.

تضخم العقد اللمفاوية

قد تظهر كتلة أو تورم غير مفسر في الرقبة أو الإبط أو الفخذ، وهو ما يمكن أن يكون علامة على وجود سرطان في الجهاز اللمفاوي.

تغيرات في الشهية أو الهضم

انخفاض ملحوظ في الشهية أو صعوبة في هضم الطعام قد يكون من أعراض السرطان في المعدة أو الأمعاء.

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