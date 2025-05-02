ما السبب وراء الشعور بالضعف ونقص الطاقة في فصل الصيف؟

الشعور بالضعف ونقص الطاقة في فصل الصيف ليس أمرًا غريبًا على الإطلاق، بل هو شائع جدًا، إليك الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress

المفاجأة تكمن في أن السبب الرئيسي غالبًا ما يكون بديهيًا

الجفاف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق، يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح (الإلكتروليتات) الضرورية لوظائف الجسم الطبيعية، حتى الجفاف الطفيف يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف والدوخة.

الإجهاد الحراري

عندما يتعرض الجسم لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة، يجد صعوبة في تنظيم درجة حرارته. هذا الجهد الإضافي يمكن أن يستنزف الطاقة ويسبب الضعف والإرهاق.

انخفاض ضغط الدم

في الطقس الحار، تتوسع الأوعية الدموية في محاولة لتبريد الجسم. هذا التوسع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم، مما يسبب الدوخة والضعف والتعب.

تغيرات في النظام الغذائي

قد يميل البعض في الصيف إلى تناول وجبات أخف أو غير منتظمة، أو الاعتماد على الأطعمة الباردة والسريعة التي قد لا توفر الطاقة والتغذية الكافية.

قلة النوم الجيد

قد تؤدي حرارة الجو والرطوبة إلى صعوبة النوم بشكل مريح وعميق، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق خلال النهار. كما أن طول ساعات النهار وزيادة الأنشطة الاجتماعية قد تعطل أنماط النوم.

الحساسية الموسمية

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه حبوب اللقاح والغبار المنتشر في فصل الصيف، يمكن أن تسبب ردود الفعل التحسسية التعب والضعف العام.

نقص بعض الفيتامينات

على الرغم من أن الشمس وفيرة في الصيف، إلا أن استخدام واقي الشمس والملابس الواقية قد يقلل من إنتاج فيتامين د في الجسم لدى البعض. كما أن نقص فيتامين سي، الذي قد يزداد استهلاكه في محاولة الجسم لمقاومة الإجهاد الحراري، يمكن أن يساهم في الشعور بالضعف.

نصائح طبية بسيطة للتغلب على الضعف ونقص الطاقة في الصيف

اشرب الكثير من الماء

تناول وجبات متوازنة

تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة

احصل على قسط كافٍ من النوم

مارس التمارين الرياضية في الأوقات الباردة من اليوم

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