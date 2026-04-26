أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الإجراءات الأمريكية المتمثلة في تشديد القيود تشكل عائقا جديا أمام دفع العملية الدبلوماسية.

وأعرب الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، عن استيائه من السياسة الأمريكية التي تجمع بين إرسال رسائل تدعو إلى الحوار وبين تشديد الحصار والضغوط، مشيرا إلى أن هذه السياسة تقوّض أجواء الثقة المتبادلة، وفقا لمصادر مطلعة على مضمون المكالمة.

وقال بزشكيان، إن استمرار الحصار البحري يتناقض مع ادعاءات السعي إلى حل سياسي، وهذا يزيد من مستوى عدم الثقة لدى الشعب الإيراني والمسؤولين تجاه الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشعب الإيراني يطرح تساؤلا جديا حول ما إذا كان المسار الحالي خدعة جديدة لشن هجوم آخر، ولماذا يتم الجمع بين الدعوة إلى التفاوض ومواصلة الضغوط والإجراءات العدائية".

جاء الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو 50 دقيقة في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، وذلك بعد ساعات من مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسلام آباد، إذ أجرى مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين.

كما تزامنت المكالمة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارة مبعوثيه إلى باكستان لعقد محادثات مع الإيرانيين.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تأكيد التزام بلاده بالعمل كوسيط "صادق ومخلص" لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أعرب شريف عن تقديره لاستمرار الاتصالات مع الجانب الإيراني، بما في ذلك الوفد الرفيع المستوى الذي قاده عراقجي إلى إسلام آباد، وفقا لروسيا اليوم.