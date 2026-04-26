وصول مركبة "بروجريس إم إس-34" الروسية إلى المدار بنجاح.. ما القصة؟

كتب : وكالات

03:40 ص 26/04/2026

انفصلت مركبة "بروجريس إم إس-34" الفضائية الروسية عن صاروخ "سويوز-2.1 آ" الحامل بنجاح ووصلت إلى المدار المحدد لها.

وانطلق الصاروخ من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان عند الساعة 1:22 فجر الأحد بتوقيت موسكو.

وعند الساعة 1:30 أوصل الصاروخ مركبة الشحن من نوع "بروجريس إم إس-34" إلى المدار، وهي الآن في طريقها إلى المحطة الفضائية الدولية.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية نحو 49.5 ساعة، وأن تلتحم المركبة بكتلة "زفيزدا" في الجزء الروسي من المحطة الدولية عند الساعة 3:01 فجرا، يوم 28 أبريل الجاري بتوقيت موسكو.

وتحمل مركبة "بروجريس" التي يبلغ وزنها 7.4 طن، حمولة بوزن نحو 2.5 طن، بما فيها الوقود لتزويد المحطة الفضائية الدولية، ومياه الشرب والأكسجين ومختلف المعدات، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا يخرج إلا لسبب صعب.. ماذا قال مدرب ليفربول عن إصابة محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

لا يخرج إلا لسبب صعب.. ماذا قال مدرب ليفربول عن إصابة محمد صلاح؟
محاول اغتيال.. إخراج ترامب من قاعة بالبيت الأبيض بعد سماع إطلاق نار
شئون عربية و دولية

محاول اغتيال.. إخراج ترامب من قاعة بالبيت الأبيض بعد سماع إطلاق نار
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
أجنبي

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
مقتل مسلح بفندق هيلتون خلال مشاركة ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
شئون عربية و دولية

مقتل مسلح بفندق هيلتون خلال مشاركة ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان