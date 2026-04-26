انفصلت مركبة "بروجريس إم إس-34" الفضائية الروسية عن صاروخ "سويوز-2.1 آ" الحامل بنجاح ووصلت إلى المدار المحدد لها.

وانطلق الصاروخ من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان عند الساعة 1:22 فجر الأحد بتوقيت موسكو.

وعند الساعة 1:30 أوصل الصاروخ مركبة الشحن من نوع "بروجريس إم إس-34" إلى المدار، وهي الآن في طريقها إلى المحطة الفضائية الدولية.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية نحو 49.5 ساعة، وأن تلتحم المركبة بكتلة "زفيزدا" في الجزء الروسي من المحطة الدولية عند الساعة 3:01 فجرا، يوم 28 أبريل الجاري بتوقيت موسكو.

وتحمل مركبة "بروجريس" التي يبلغ وزنها 7.4 طن، حمولة بوزن نحو 2.5 طن، بما فيها الوقود لتزويد المحطة الفضائية الدولية، ومياه الشرب والأكسجين ومختلف المعدات، وفقا لروسيا اليوم.