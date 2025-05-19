7 أطعمة تدمر وظائف الدماغ.. احذر تناولها

كتبت: رودينا ضوه

الاهتمام بالصحة العقلية لا يقتصر فقط على الراحة والنوم وممارسة الرياضة، بل يشمل أيضًا نوعية الغذاء الذي نتناوله يوميًا، فقد أظهرت دراسات حديثة أن بعض الأطعمة قد تسبب ضررًا كبيرًا لخلايا الدماغ وتؤثر على وظائفه الحيوية مثل التركيز، التذكر، وسرعة الاستجابة.

السمن والكريمة

ووفقًا لموقع webmd، وجدت دراسة من مجلة علم الأعصاب، أن السمن والكريمة قد تلحق الضرر بوظائف الدماغ، كاشفة أن كبار السن الذين لديهم أعلى مستويات من حمض الإيلايديك "نوع شائع من الدهون المتحولة" في دمائهم كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالخرف.

الصودا والمشروبات السكرية الأخرى

إذا كنت ترغب في الحفاظ على نشاط عقلك مع تقدمك في السن، فتجنب المشروبات شديدة التحلية، فقد وجدت الأبحاث أن من يشربون الكثير من الصودا والشاي المحلى والمشروبات السكرية الأخرى أكثر عرضة لمشاكل الذاكرة، هذه المشروبات، التي غالبًا ما تحتوي على نوع من السكر يسمى الفركتوز، قد تسبب انكماش أجزاء معينة من الدماغ.

الأطعمة المقلية

يميل الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المقلية والمصنعة إلى الحصول على نتائج أسوأ في اختبارات قياس مهارات التفكير لديهم، والسبب انها تسبب التهابًا، مما قد يتلف الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ بالدم، ويؤذيه.

الكعك المحلى

هذه الحلويات اللذيذة مقلية ومليئة بالسكر، وهو مزيج ضار بصحة الدماغ، ستصاب بالتهاب مزدوج نتيجة القلي العميق والسكر الزائد، وقد ربطت الدراسات ارتفاع مستويات السكر في الدم بالخرف.

اللحوم الحمراء

إنها غنية بالدهون المشبعة، وهي ضارة بالقلب والدماغ، يعد الحد من تناول اللحوم الحمراء مبدأً أساسيًا في حمية "مايند"، وهي برنامج غذائي قائم على الأبحاث يهدف إلى الحفاظ على قوة الذاكرة والتفكير.

الزبدة والجبن كامل الدسم

منتجات الألبان هذه غنية بالدهون المشبعة، أما بالنسبة لصحة الدماغ، فتعد منتجات الألبان قليلة الدسم الخيار الأفضل، يمكنك الحصول على الحليب والزبادي والجبن القريش.

الصلصات المعبأة

تحتوي العديد من هذه المنتجات على كميات كبيرة بشكل مدهش من شراب الذرة عالي الفركتوز، هذه المادة نفسها موجودة في المشروبات الغازية، يرتبط هذا الشراب بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك فقدان الذاكرة وتراجع أداء الدماغ.

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