"ما الذي تفعله في جرينلاند؟".. ترامب ينشر نص رسالة تلقاها من ماكرون

وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" لقطة شاشة لرسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشكّك فيها في موقف الولايات المتحدة بشأن جرينلاند.

وبجانب التعليق "ملاحظة من الرئيس إيمانويل ماكرون، من فرنسا"، جاء في لقطة الشاشة، جزئيًا: صديقي، نحن متفقون تمامًا بشأن سوريا، يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة بشأن إيران، لا أفهم ما الذي تفعله بشأن غرينلاند".

وقال الرئيس ماكرون لترامب إنه يستطيع عقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد ظهر الخميس، مضيفًا إنه يستطيع دعوة الأوكرانيين والدنماركيين والسوريين والروس للمشاركة على هامش الاجتماع، كما دعا ترامب لتناول العشاء معه في باريس يوم الخميس، حسب الرسائل.

ولم تكن ردود ترامب، جزءًا من لقطة الشاشة التي نشرها.

وقال مصدر مقرّب من ماكرون لشبكة CNN الأمريكية إن الرسالة أصلية.

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، وصف ماكرون تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بسبب جرينلاند بأنه "غير مقبول"، ورفض دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" للإشراف على إعادة إعمار غزة.

وعندما سُئل ترامب عن رفض ماكرون الدعوة، قال: "لا أحد يريده"، ولوّح بفرض رسوم جمركية كبيرة على النبيذ الفرنسي.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مساء الخميس لعقد قمة طارئة في أعقاب تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على العديد من دول الاتحاد الأوروبي بسبب مطالبته بضم جرينلاند.