ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام

كتب : أحمد العش

10:00 ص 20/01/2026

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 21 يناير 2026 وحتى الأحد 25 يناير 2026، مؤكدة حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مع استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

وأوضحت "الهيئة"، في بيانها الرسمي، أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا، وباردًا ليلًا على معظم الأنحاء، مع تسجيل أعلى درجات الحرارة في مناطق جنوب الصعيد.

وحذّرت "الأرصاد الجوية"، من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 10:20 صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "الهيئة"، إلى نشاط للرياح اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير وحتى السبت 24 يناير 2026 على أغلب الأنحاء، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، وجاءت على النحو التالي:

الأربعاء 21 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة، العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجات، العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجات، العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 27 درجة

الخميس 22 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجات، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجات، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة، العظمى 28 درجة

الجمعة 23 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 28 درجة

السبت 24 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجة، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 27 درجة

الأحد 25 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجة، العظمى 21 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 25 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، مع الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي الصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول خاصة مع نشاط الرياح على بعض المناطق.

