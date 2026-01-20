إسلام أباد- (أ ب)

قالت الشرطة الباكستانية إن حصيلة الوفيات جراء الحريق الضخم الذي شب في مركز تسوق جول بلازا في كراتشي ارتفعت إلى 26 شخصا، على الأقل، اليوم الثلاثاء، فيما انتشل رجال الإنقاذ المزيد من الجثامين من المبنى الذي تضرر بشدة.

ولايزال 81 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أفاد موقع قناة"جيو نيوز" الإخباري الباكستاني.

وقال جاويد نبي خاصو، المسؤول في منطقة جنوب كراتشي، اليوم، إن فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء قاموا باستخراج الجثث من بين ركام المبنى المحترق وإنهم يحاولون الوصول للطوابق العليا ، فيما تم تطهير الطابقين الأرضي والأول أثناء عملية الإنقاذ .

وتصاعدت حدة الغضب بشدة بسبب عدم سرعة التعامل مع الحريق فيما أمرت السلطات بإجراء تحقيق في الحادث.

وقال مسؤول باكستاني في وقت سابق إن السلطات ستقدم 10 ملايين روبيه (36 ألف دولار) تعويضا لأسر كل شخص توفي في الحريق.

ولم يتسن معرفة سبب اندلاع الحريق على الفور.

ولكراتشي، عاصمة إقليم السند، تاريخ طويل من الحرائق المميتة وغالبا ما يلقى عليها باللائمة في معايير السلامة السيئة والإنشاءات غير القانونية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أسفر حريق في مركز تسوق في المدينة عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وأسفر حريق هائل في مصنع للملابس في كراتشي في 2021 عن وفاة 260 شخصا.