احذر هذه الأعراض.. اكتشاف إصابة طفل بسرطان العين بعد ظهور علامة غريبة

كتب – سيد متولي

شُخِّص طفل صغير بسرطان عين نادر بعد أن لاحظ والداه وهجًا أبيض غير عادي في عينه اليسرى، لم يُلاحَظ هذا العَرَض المميز إلا في ظروف الإضاءة الخافتة، أو عند التقاط الصور باستخدام الفلاش.

وكان شين ستيفنسون، 35 عامًا، وشريكته لوري جالاجر، 30 عامًا، من وادي روندا في ويلز، في المنزل عندما لاحظا وهجًا أبيض في عين ابنهما كوبر، البالغ من العمر عامًا واحدًا آنذاك، في البداية، لم يُعر الأمر اهتمامًا، ولكن بعد أن "استمرا في رؤيته"، بدأ القلق يساورهما.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، كان التوهج أكثر وضوحًا، إذ يتذكر شين والد الطفل: "تجاهلته في البداية، ثم لاحظته بنفسي بعد يومين، ثم ظللت أراه، بحثنا عنه على جوجل، ووجدنا نصائح تُشير إلى ضرورة التقاط صورة مع تشغيل الفلاش، وكان التوهج الأبيض في عينه واضحًا حينها".

وقال شين إن عطلة نهاية الأسبوع كانت "مليئة بالذعر"، وكان يبحث باستمرار على الإنترنت عن نصائح.

وبعد زيارة الطبيب، نُقل كوبر إلى مستشفى رويال جلامورجان لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، والذي أظهر وجود كتلة في عين كوبر، وقال شين: "أحالنا الطبيب إلى المستشفى المحلي بعد يومين".

كان وقتًا مخيفًا آخر، لم نكن نعرف ما الذي أصابه، قرأنا أنه قد تكون هناك أسباب أخرى للانعكاس الأحمر الغامض في عينه، لذلك حاولنا التمسك بالأمل في تشخيص مختلف.

"بعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، أخبرونا أنه يعاني من وجود كتلة في عينه، وأنها قد تكون خطيرة، أو قد لا تكون خطيرة، وهو ما لم يكن مفيدًا للغاية."

في ديسمبر 2024، شُخِّصت إصابة كوبر بورم الشبكية، وهو سرطان يتطور بسرعة من الخلايا غير الناضجة في شبكية العين، وهي النسيج المسؤول عن استقبال الضوء، وهو أكثر شيوعًا لدى الأطفال دون سن الثالثة.

وتابع شين: "من الصعب وصف شعوري في تلك اللحظة، كان من المحزن سماع أن ابنك مصاب بالسرطان، كان هناك الكثير يدور في ذهني حول ما إذا كان سيحتاج إلى استئصال عينه أم لا."

أخبر الأطباء شين أن كوبر سيحتاج إلى علاج كيميائي، وإذا لم يتقلص الورم، فقد يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة عينه: "لا أعتقد أن أي شيء يُهيئك لسماع أن طفلك البالغ من العمر عامًا واحدًا مصاب بالسرطان، أو قد يفقد عينه، أو قد لا يبصر مجددًا - لقد كان وقتًا مؤثرًا للغاية".

ومنذ ديسمبر، خضع كوبر للعلاج الكيميائي داخل الشرايين، قبل أن يتلقى العلاج بالليزر وجولة واحدة من حقن العلاج الكيميائي، إذ قال شين: "خضع كوبر لأربع جلسات من العلاج الكيميائي داخل الشرايين، وجلسة واحدة من العلاج بالليزر، وأخرى من حقن العلاج الكيميائي".

وكانت النتائج متباينة؛ كانت أول جلستين من الحقن داخل الشريان فعالتين إلى حد ما، والثالثة كانت فعالة للغاية، لكن الرابعة لم يكن لها تأثير يُذكر، قالوا في فحصه الأخير إن الورم يبدو أصغر حجمًا، لكن الجراثيم في عينه تنمو، لذا نأمل أن يكون للحقن تأثير إيجابي على ذلك، وكان التعايش مع آثار العلاج صعبًا.

وتابع شين، وهو والد برودي البالغ من العمر ثلاث سنوات: "بعد العلاج، وعندما يتناول كوبر العلاج، يشعر بضيق شديد لمدة أربعة إلى خمسة أيام، وهو أمر صعب.

أعراض ورم الشبكية

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يمكن أن يصيب ورم الشبكية إحدى العينين أو كلتيهما، وتوضح الهيئة أن العرض الرئيسي هو ظهور وهج أبيض أو انعكاس أبيض في مركز العين (البؤبؤ).

قد تتمكن من رؤيته بمجرد النظر إلى العين، أو قد تراه في الإضاءة الخافتة أو في الصور التي استُخدم فيها فلاش، تشمل الأعراض الأخرى لورم الشبكية ما يلي:

العيون تشير إلى اتجاه مختلف (الحول)

الجزء الملون من العين (القزحية) يتغير لونه

تورم حول العين

حركات العين غير المنضبطة

مشاكل في الرؤية

ألم في عين واحدة أو كلتا العينين.

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