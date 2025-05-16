هل الماتشا أفضل للصحة من الكافيين؟

في حين أن جميع المشروبات الثلاثة - الماتشا والشاي والقهوة - تقدم فوائد صحية فريدة، فمن الصعب القول بشكل قاطع أن أحدها "أفضل" من الآخر بشكل عام، يعتمد الخيار الأفضل على الاحتياجات الفردية والتفضيلات وكيف يؤثر كل مشروب على جسمك.

إليك تفصيل لفوائدها الصحية المحتملة لمساعدتك في اتخاذ القرار، وفقًا لـ medicalxpress.

الماتشا

محتوى أعلى من مضادات الأكسدة

تُصنع الماتشا من ورقة الشاي بأكملها، والتي تُطحن إلى مسحوق ناعم. هذا يعني أنك تستهلك المزيد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الورقة، وخاصة نوع قوي يسمى الكاتيكين، بما في ذلك EGCG. تحتوي الماتشا بشكل عام على تركيز أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالشاي الأخضر العادي والقهوة.

طاقة مستدامة

تحتوي الماتشا على الكافيين، ولكنها تحتوي أيضًا على تركيز عالٍ من L- الثيانين، وهو حمض أميني يعزز الاسترخاء دون نعاس. يساعد L- الثيانين في تخفيف الآثار العصبية للكافيين ويوفر إطلاقًا للطاقة أكثر سلاسة واستدامة دون الانهيار المعتاد المرتبط بالقهوة.

تركيز وهدوء معززان

يُعتقد أن مزيج الكافيين و L- الثيانين في الماتشا يعزز حالة من "اليقظة الهادئة"، مما يحسن التركيز والانتباه والذاكرة مع تقليل القلق.

فوائد محتملة لصحة القلب

أن الماتشا قد تحسن الدورة الدموية وتخفض الكوليسترول الضار (LDL) وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قد تساعد في إدارة الوزن

تشير بعض الأبحاث إلى أن الماتشا قد تعزز عملية التمثيل الغذائي وتزيد من حرق الدهون.

جيد لصحة الفم

قد تساعد الماتشا في مكافحة البكتيريا في الفم وتقليل تراكم البلاك وتحسين صحة اللثة.

أقل حمضية

تعتبر الماتشا بشكل عام أقل حمضية من القهوة، مما يجعلها خيارًا لطيفًا لمن يعانون من ارتجاع المريء أو حساسية المعدة.

الشاي (خاصة الشاي الأخضر، لأنه الأكثر قابلية للمقارنة مع الماتشا):

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مضادات الأكسدة المفيدة، بما في ذلك الكاتيكين، على الرغم من أنها عادة ما تكون بتركيزات أقل من الماتشا لأنه يتم نقعه ويتم التخلص من الأوراق.

قد يدعم صحة القلب

يرتبط الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر بتحسين الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول.

وقاية محتملة من السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

يعزز وظائف المخ

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين و L- الثيانين، مما يمكن أن يحسن اليقظة والأداء المعرفي. ومع ذلك، قد تكون التأثيرات أكثر اعتدالًا من الماتشا بسبب التركيزات المنخفضة.

قد يساعد في إنقاص الوزن

قد يساعد الشاي الأخضر في تعزيز حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي.

محتوى أقل من الكافيين (من الماتشا والقهوة)

اعتمادًا على النوع وطريقة التحضير، يحتوي الشاي الأخضر بشكل عام على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالماتشا وأقل بكثير من القهوة، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن لديهم حساسية تجاه الكافيين.

القهوة

غنية بمضادات الأكسدة

زيادة الطاقة واليقظة

قد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض

قد تحسن المزاج وتقلل من خطر الاكتئاب

فوائد محتملة لصحة القلب

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