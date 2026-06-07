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هدف البرازيل الثاني في مرمي منتخب مصر (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

02:41 ص 07/06/2026

إندريك

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سجل منتخب البرازيل الهدف الثاني في شباك منتخب مصر خلال المواجهة الودية المقامة على ملعب هنتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

هدف البرازيل الثاني

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، بعدما فقد عمر هاني الكرة أثناء محاولة تمريرها لتصل إلى رافينيا الذي مر من ياسر إبراهيم ومرر كرة عرضية أرضية، تابعها إندريك بتسديدة قوية سكنت الشباك.

هدف البرازيل الأول في ودية مصر

وكان المنتخب البرازيلي افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة، بعد خطأ من مهند لاشين في الخروج بالكرة ليستغل برونو جيمارايش الفرصة ويسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى مصر، مانحاً السيليساو التقدم الأول في اللقاء.

تشكيل منتخب البرازيل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دوجلاس سانتوس - روجر إيبانيز - ماركينيوس - ويسلي.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش.

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - إيجور تياجو - لوكاس باكيتا.

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