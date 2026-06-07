سجل منتخب البرازيل الهدف الثاني في شباك منتخب مصر خلال المواجهة الودية المقامة على ملعب هنتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

هدف البرازيل الثاني

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، بعدما فقد عمر هاني الكرة أثناء محاولة تمريرها لتصل إلى رافينيا الذي مر من ياسر إبراهيم ومرر كرة عرضية أرضية، تابعها إندريك بتسديدة قوية سكنت الشباك.

منتخب البرازيل يتقدم بهدف ثاني عن طريق إندريك



🇧🇷 البرازيل 2-1 مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/M0V0YcdaSQ — عمرو (@bt3) June 6, 2026

هدف البرازيل الأول في ودية مصر

وكان المنتخب البرازيلي افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة، بعد خطأ من مهند لاشين في الخروج بالكرة ليستغل برونو جيمارايش الفرصة ويسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى مصر، مانحاً السيليساو التقدم الأول في اللقاء.

تشكيل منتخب البرازيل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دوجلاس سانتوس - روجر إيبانيز - ماركينيوس - ويسلي.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش.

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - إيجور تياجو - لوكاس باكيتا.