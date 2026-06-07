موقف غريب من لاعب الزمالك في ودية مصر والبرازيل.. ماهو؟

حقق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم فوزاً ثميناً على حساب نظيره المنتخب المصري بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في الساعات الأولي من اليوم الأحد، على ملعب هنتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بتدخل قوي من دانيلو على لاعب منتخب مصر أحمد فتوح في الدقيقة 47، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي لعلاجه قبل استئناف اللعب.

وفي الدقيقة 49، سدد إندريك كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع منتخب مصر وتحولت إلى ركنية لصالح البرازيل.

وكاد المنتخب البرازيلي أن يعزز تقدمه في الدقيقة 51، بعدما راوغ إندريك المدافع ياسر إبراهيم ومرر كرة عرضية خطيرة مرت أمام رافينيا دون متابعة لتضيع فرصة هدف محقق.

هدف فوز البرازيل على مصر

لكن البرازيل نجحت في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد خطأ في تمرير الكرة من أحمد عيد وصلت إلى رافينيا الذي تجاوز ياسر إبراهيم ومرر عرضية أرضية استقبلها إندريك بتسديدة قوية داخل الشباك.

ورد منتخب مصر بمحاولة خطيرة في الدقيقة 58 عبر محمد صلاح الذي أطلق تسديدة قوية اصطدمت بالدفاع البرازيلي وخرجت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 65، حاول منتخب مصر بناء هجمة منظمة وصلت إلى أحمد فتوح لكن اللقطة انتهت برفع الحكم المساعد رايته معلنًا التسلل.

واستمر الضغط المصري، إذ سدد إمام عاشور كرة في الدقيقة 77 اصطدمت بدفاع البرازيل، قبل أن يتدخل كريم حافظ في الدقيقة 79 لإيقاف هجمة مرتدة برازيلية بعد خطأ تكتيكي.

وفي الدقيقة 82، أرسل محمد صلاح تمريرة إلى عمر مرموش لكن الدفاع البرازيلي نجح في قطعها وتحولت إلى رمية تماس.

وردت البرازيل بهجمة مرتدة في الدقيقة 84 انتهت بتدخل من ياسر إبراهيم لإيقاف كونيا وارتكاب خطأ لمنع فرصة خطيرة.

وأعلن الحكم 5 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، شهدت الدقيقة 92 محاولة مصرية عبر أحمد زيزو إلى محمد صلاح لكنها لم تكتمل بعدما شتتها الدفاع البرازيلي.