مشروبات صباحية تذيب الدهون في 30 يوماً

هناك بعض المشروبات الصباحية التي يمكن أن تدعم عملية التمثيل الغذائي، وتعزز الشعور بالشبع، وتساعد في حرق السعرات الحرارية بشكل طفيف كجزء من نمط حياة صحي شامل.

إليك بعض الخيارات المفيدة، وفقًا لـ healthline.

الماء الفاتر مع الليمون

يساعد الماء على زيادة الشعور بالامتلاء وتحفيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طفيف. الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي قد تدعم عملية إزالة السموم في الجسم.

اعصري نصف ليمونة في كوب من الماء الفاتر واشربيه على الريق.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مثل الكافيين ومضادات الأكسدة (خاصة الإيبيجالوكاتشين جالات - EGCG) التي قد تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بشكل طفيف.

انقعي كيس شاي أخضر أو ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر في ماء ساخن لبضع دقائق، يمكنك شربه سادة أو إضافة قطرة من الليمون.

القهوة السوداء (بدون سكر أو حليب)

الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يحفز الجهاز العصبي المركزي ويزيد من معدل الأيض مؤقتًا ويعزز حرق الدهون. كما أنه قد يساعد في تحسين الأداء الرياضي.

حضري قهوتك السوداء المعتادة بدون إضافة سكر أو حليب أو كريمة.

ماء بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تمتص الماء وتشكل مادة هلامية في المعدة، هذا يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية على مدار اليوم.

أضيفي ملعقة كبيرة من بذور الشيا إلى كوب من الماء واتركيها تنتفخ لمدة 15-20 دقيقة قبل شربها، يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون أو نكهة طبيعية إذا رغبتِ.

خل التفاح المخفف (بحذر)

خل التفاح قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالشبع. ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر لأنه حمضي وقد يضر بمينا الأسنان والمريء إذا لم يتم تخفيفه بشكل صحيح.

أضيفي ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين من خل التفاح إلى كوب كبير من الماء واشربيه قبل الوجبة، لا تشربي خل التفاح غير المخفف.

نصائح طبية مهمة

ركزي على اتباع نظام غذائي متوازن ومنخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية، مع التركيز على الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

اهدفي إلى ممارسة التمارين الهوائية (الكارديو) وتمارين القوة بانتظام لحرق السعرات الحرارية وبناء العضلات، مما يزيد من معدل الأيض الأساسي.

الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة ضروري لتنظيم الهرمونات التي تؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي.

الماء ضروري لجميع وظائف الجسم، بما في ذلك حرق السعرات الحرارية.

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