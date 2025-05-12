احذر.. مشروب شعبي يرفع السكر ويدمر القلب في هذه الحالة

كتبت- أسماء مرسي:

اعتاد الكثيرون على بدء يومهم بفنجان دافئ من الشاي باللبن، ظنا منهم بأنه يمنحهم الطاقة والانتعاش، إلا أن هذه العادة الشائعة تسبب آثارًا سلبية على الصحة، خاصة عند تناول هذا المشروب على معدة فارغة، وفقا لموقع "thehealth".

تقلبات سكر الدم:

يؤدي تناول الشاي باللبن على الريق إلى تأثير ملحوظ على مستويات السكر في الدم، فالحليب يحتوي على سكريات طبيعية، وعندما تتحد مع تأثير الكافيين الموجود في الشاي، ينتج عن ذلك ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم.

هذا الارتفاع السريع يتبعه انخفاض حاد في الطاقة، ما يجعل الشخص يشعر بالإرهاق والفتور بدلًا من النشاط والحيوية التي كان يتوقعها، وهذا بدوره يؤثر سلبا على المزاج والقدرة على التركيز والإنتاجية طوال اليوم.

تأثير على صحة القلب:

إن شرب الشاي باللبن على معدة فارغة يُحفز استقبال الجسم لكمية كبيرة من الكافيين دون وجود طعام يبطئ امتصاصه.

يعمل الكافيين كمنبه للجهاز العصبي، ويؤدي ذلك إلى زيادة في معدل ضربات القلب والشعور بالقلق والتوتر لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين.

هذه الأعراض يمكن أن تعيق التركيز وتزيد من الشعور بالضيق. لذا، يُفضل دائمًا تناول وجبة فطور صحية قبل تناول فنجان الشاي الصباحي لتجنب هذه الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

مخاطر أخرى:

بالإضافة إلى التأثير على سكر الدم والقلب، يمكن أن يؤدي تناول هذا المشروب على الريق إلى مشكلات صحية أخرى، منها:

الحموضة.

تهيج بطانة المعدة.

عسر الهضم.

غازات المعدة والانتفاخ.

الافتقار إلى العناصر الغذائية.

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