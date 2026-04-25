

قال الكاتب الصحفي عماد الدين، أديب إن الحديث المتداول حول وجود محاور ثابتة في المنطقة، سواء ما يُطرح عن محور يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان أو غيره من التوصيفات، لا يعكس الواقع الحقيقي للعلاقات الإقليمية.

وأشار "عماد الدين"، خلال لقاء له ببرنامج "بتوقيت مصر" على قناة "بي بي سي نيوز، إلى أن الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي موجودة تاريخيًا، لكنها لا تلغي وحدة الموقف في مواجهة التهديدات الخارجية، موضحًا أن "الدول الخليجية تختلف فيما بينها، لكن عند الخطر الخارجي تتقارب سريعًا ثم تعود الاختلافات لاحقًا".

وقال: "في الخليج في مثل بيقولك: اللي ما يعرف الصقر يشويه.. هم يختلفوا لكن لما ييجي خطر خارجي بيقفوا مع بعض، ونرجع حتى للتاريخ القبلي؛ القبيلة "أ" والقبيلة "ب" يتخانقوا على خناقات ليها علاقة بالمصاهرة، بالأرض، بالإبل، بأي حاجة، لكن حينما يأتي غازي من الخارج من خارج القبيلة يهدد مصائر القبيلتين أو يهدد الأرض أو الدولة، تلاقيهم وقفوا مع بعض، بعدين يرجعوا يتخانقوا تاني، والميكانيزم بتاع قانون الأكشن والريأكشن (الفعل ورد الفعل) لدى الخليج، لازم يكون حد عاش في الخليج وفهمه وعاش معاهم وعارف هما بيفكروا إزاي".

وأشار ردًا على وجود خلافات داخل مجلس التعاون في الحرب الأخيرة بين أمريكا وإسرائيل ضد إيران: المواقف الرسمية كانت متقاربة في دعم وقف الحرب، والموقف المعلن لكل دول مجلس التعاون الخليجي كما قاله رئيس مجلس التعاون الخليجي، والجهود اللي اتبذلت قبل الحرب كانت لإيقاف هذه الحرب، وحينما حدث الاعتداء الاتصالات اللي ما بين الدول وتحديدًا بين أبوظبي والرياض كانت مستمرة ولا تتوقف.. يعني فكرة إحنا بنحب بعض أو بنكره بعض دي بتلاقيها ع السوشيال ميديا بس".

وأضاف: "فكرة إنهم بيحبوا بعض أو بيكرهوا بعض دي على السوشيال ميديا، لكن في الواقع هم جيل براجماتي جدًا، بيعرف مصلحته كويس، ولما يبقى في خطر وجودي بيتوحدوا بسرعة".

وشدد "أديب"، بشأن العلاقة بين مصر ودول الخليج، على أن كثيرًا مما يُثار على مواقع التواصل لا يعكس الواقع، مؤكدًا أن الخلافات إن وجدت يتم تضخيمها إعلاميًا.

وتابع: "أنا عايز حد يجاوبني على السؤال ده، لأنه منذ اليوم الأول السؤال كان مطروح من القاهرة: إيه اللي نقدر نعمله؟ لو كانت هذه الدول تحتاج إلى تدخل أجنبي قبل أن كانت تطلب من مصر، في اتفاقيات لقطر مع تركيا ومع فرنسا، الإمارات عندها اتفاقيات مع الصين وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، السعودية عندها اتفاقيات أخيرًا استدعتها مع باكستان بعد أن توقف القتال، فاللي عايز أقوله إنهم كان لديهم القدرة على إنهم يديروا معركتهم بأنفسهم، وهناك فارق ما بين الخلاف الحقيقي وخلاف السوشيال ميديا".

كما تابع: النقطة التانية؛ الحرب دي أو أي مشاركة عسكرية مش ليها تكاليف؟ طيب، حضرتك مقيمة في جمهورية مصر العربية من أسبوع 10 أيام كان 9 بالليل مفيش إضاءة، ودلوقتي بقت للساعة 11.. السؤال؛ الدولة اللي بتحاول توفر في فاتورة الكهرباء من 500 مليون دولار لمليار و650 بسبب زادت عليها، تنقل فرق وقوات وطائرات ومؤن وإمداد وتموين.. منين؟ عندنا 165 مليار دولار ديون، 13.5 تريليون جنيه مصري ديون.. والنقطة التانية هي الحرب".

وتابع: "لازم نبص للعقل.. هل الدولة قادرة ولا لا؟ وهل في استعدادات حقيقية زي مناورات أو خطط مشتركة؟".

وتابع فيما يخص تأثير السوشيال ميديا: ما يُكتب عليها لا يعكس بالضرورة المواقف الرسمية للدول، مشيرًا إلى أن هناك دائمًا فرقًا بين الخطاب الرسمي وما يُتداول رقميًا.

وأكد أن العلاقات بين الدول تُدار وفق حسابات المصلحة والقدرة والظرف، وليس وفق تصنيفات ثابتة أو محاور دائمة كما يُروج إعلاميًا.