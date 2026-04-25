ترامب يلغي رحلة مبعوثيه إلى باكستان بعد مغادرة عراقجي

كتب : محمد جعفر

07:14 م 25/04/2026

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باكستان لكل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، والتي كانت تهدف إلى إجراء محادثات مع الجانب الإيراني.

ترامب يبلغ مساعديه في اللحظات الأخيرة

وأوضح ترامب، خلال اتصال هاتفي مع قناة Fox News، أنه أبلغ فريقه بالقرار في اللحظات الأخيرة بينما كانوا يستعدون للمغادرة، قائلاً إنه رفض قيامهم برحلة طويلة تستغرق نحو 18 ساعة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك زمام المبادرة، مشيراً إلى أن بإمكان الطرف الآخر التواصل في أي وقت، لكنه شدد على عدم جدوى السفر لمسافات طويلة من أجل اجتماعات لا تحقق نتائج.

الوفد الإيراني يغادر باكستان

يذكر أن وزير الخارجية عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عقب لقاءات عقدها مع كبار المسؤولين، تناولت بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولم يلتقي بالوفد الأمريكي، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

فيديو قد يعجبك



جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
مصراوى TV

جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
ترامب يلغي رحلة مبعوثيه إلى باكستان بعد مغادرة عراقجي
شئون عربية و دولية

ترامب يلغي رحلة مبعوثيه إلى باكستان بعد مغادرة عراقجي
المشدد وغرامة مليون جنيه.. ماذا يقول القانون بشأن "سمسار فيصل" بعد ضبطه؟
حوادث وقضايا

المشدد وغرامة مليون جنيه.. ماذا يقول القانون بشأن "سمسار فيصل" بعد ضبطه؟
حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
حوادث وقضايا

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
زووم

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة

