أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باكستان لكل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، والتي كانت تهدف إلى إجراء محادثات مع الجانب الإيراني.

ترامب يبلغ مساعديه في اللحظات الأخيرة

وأوضح ترامب، خلال اتصال هاتفي مع قناة Fox News، أنه أبلغ فريقه بالقرار في اللحظات الأخيرة بينما كانوا يستعدون للمغادرة، قائلاً إنه رفض قيامهم برحلة طويلة تستغرق نحو 18 ساعة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك زمام المبادرة، مشيراً إلى أن بإمكان الطرف الآخر التواصل في أي وقت، لكنه شدد على عدم جدوى السفر لمسافات طويلة من أجل اجتماعات لا تحقق نتائج.

الوفد الإيراني يغادر باكستان

يذكر أن وزير الخارجية عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عقب لقاءات عقدها مع كبار المسؤولين، تناولت بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولم يلتقي بالوفد الأمريكي، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.