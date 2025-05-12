5 عادات يومية تهدد صحة الكلى.. احذرها

الكلى من أعضاء الجسم الضرورية التي تؤدي دورا حيويا في تنقية الدم والتخلص من السموم، لكن العديد من العادات اليومية التي يفعلها كثيرون تُلحق بها ضررا.

إليك 5 عادات يومية خاطئة يجب تجنبها للحفاظ على صحة الكليتين، وفقا لموقع "Times of India".

الإفراط في الملح

يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يُجهد الأوعية الدموية الدقيقة داخل الكلى ويعيق قدرتها على تنظيف الدم بكفاءة.

إهمال شرب الماء

عدم شرب كمية كافية يؤدي إلى تراكم هذه الفضلات، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهاباتها.

الإسراف في مسكنات الألم

تناول مسكنات الألم بشكل مفرط أو بجرعات كبيرة يمكن أن يضر بالكلى، حيث تقلل من تدفق الدم إليها وتسبب تلفًا تدريجيًا.

تناول البروتين بكثرة

البروتين ضروري، لكن تناوله بكميات كبيرة، خاصة من مصادر اللحوم، يُثقل كاهل الكلى.

الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

تحتوي هذه الأطعمة على نسب عالية من الملح والسكر والدهون غير الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري، وكلها عوامل مدمرة لصحة الكلى.

اقرأ أيضا:

بـ5 جنيهات.. مشروب طبيعي يقوي قلبك ويمنع الجلطات

سلاح طبيعي ضد الأمراض.. نوع خضار يحسن السكري ويطهر الكبد

جمال شعبان يفجر مفاجأة.. 3 أكواب من هذا المشروب يطيل العمر ويحمي القلب

يفعلها كثيرون.. حسام موافي يحذر من عادة خاطئة تدمر صحة الكلى

تجاهلت هذه الأعراض.. علامة غير متوقعة كشفت إصابة سيدة بسرطان خطير