واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قيادة حملات موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات، بالتزامن مع تنفيذ أعمال نظافة شاملة بالمناطق التي تم إخلاؤها. وشملت الحملات عدة مواقع حيوية، أبرزها مجمع مواقف سيارات الأجرة بالأزهر بحي غرب، ومدخل منطقة الوليدية بحي شرق، في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحسين مستوى النظافة العامة.

مشاركة قيادات الأحياء وشرطة المرافق

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف، إضافة إلى فرق المتابعة الميدانية وشرطة المرافق.

رفع الإشغالات بمحيط مجمع المواقف وشارع المكتبات

وخلال الجولة، ترأس المحافظ حملة مكبرة استهدفت شارع المكتبات ومحيط مجمع مواقف الأزهر، حيث تم رفع مختلف أشكال الإشغالات، التي تضمنت الفروشات والتند والكراسي الخاصة بالمقاهي والكافتيريات، والتي كانت تعيق حركة المرور وتسبب اختناقات مرورية. كما شملت الحملة الإشغالات بمحيط منزل كوبري فيصل ومدخل الموقف، تلاها تنفيذ أعمال نظافة وإزالة مخلفات الإشغالات.

إعادة تخطيط مدخل الموقف وإزالة مبنى مخالف

وأكد المحافظ أن المحافظة تدرس حاليًا إزالة مبنى مقام على مساحة 226 مترًا مربعًا عند مدخل موقف الأزهر، تمهيدًا لإعادة تخطيط المنطقة بشكل حضاري يساهم في تحسين الحركة المرورية وتنظيم الدخول والخروج، مشددًا على منع عودة الإشغالات مع تكثيف الحملات اليومية وتطبيق نوباتجيات على مدار الساعة.

إزالة تعديات الوليدية ورفع مخلفات الفرز العشوائي

وامتدت الحملة إلى مدخل منطقة الوليدية أمام سور جامعة الأزهر، حيث تم إزالة تعديات المحال التجارية وفروشات الباعة، بالتوازي مع رفع القمامة الناتجة عن أنشطة الفرز العشوائي (الفريزة) والتي تسببت في تشويه المظهر العام. كما تم الدفع بمعدات النظافة لرفع التراكمات بالكامل خصوصًا بالمدخل المواجه لكوبري قناطر أسيوط الجديدة.

منهج متكامل يقوم على الإزالة والتنظيف الفوري

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تعتمد على محورين متكاملين: الأول إزالة الإشغالات والتعديات بشكل حاسم، والثاني تنظيف المواقع فورًا بعد الإزالة لمنع عودة المخلفات أو إعادة استغلالها، مؤكدًا استمرار الحملات في مختلف الأحياء والمراكز بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

الاستماع لشكاوى المواطنين والتشديد على الانضباط

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى مطالب المواطنين، خاصة المتعلقة بالإشغالات ومواقف السيارات، مؤكداً أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات التنفيذية.

محاضر بيئية لردع مخالفات الفرز العشوائي

وعلى هامش الحملة، تم تحرير محاضر بيئية ضد عدد من المخالفين الذين يقومون بفرز القمامة في الشوارع وإلقائها خارج الحاويات، وذلك ضمن إجراءات تهدف للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على البيئة والصحة العامة، بما يليق بمدينة أسيوط.