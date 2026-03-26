السفارة الأمريكية تعلن تعرض مواطنين أمريكيين لهجمات في العراق

كتب : د ب أ

10:52 ص 26/03/2026

السفارة الأمريكية في العراق

أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الخميس، شن جماعات مسلحة موالية لإيران هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صحفي اليوم:"قامت ميليشيات إرهابية موالية لإيران بشن هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق ".

وأضافت: "لا تزال بعثة الولايات المتحدة في العراق مفتوحة رغم إصدار أمر بالمغادرة، وذلك لمساعدة المواطنين الأمريكيين داخل العراق"، مطالبة بـ "عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية".

وحذرت السفارة من أن هذه الجماعات تحاول اختطاف أمريكيين ، داعية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق فورًا لان البقاء في العراق يُعرّضهم لمخاطر جسيمة.

