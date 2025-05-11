لشعر صحي ولامع.. 10 أطعمة تحمي من التساقط

للحصول على شعر صحي وقوي ينمو باستمرار حتى مع تقدم العمر، تؤدي عدة عوامل دورا هاما، تشمل الصحة العامة، والوراثة، والعمر، والتغذية، والظروف البيئية، والأدوية المتناولة.

وبعض هذه العوامل، مثل النظام الغذائي، قابلة للتحكم والتعديل.

وقد تؤدي الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام دورا مهما في دورة نمو بصيلات الشعر وتجدد الخلايا، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

كما يؤدي اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية إلى تساقط الشعر.

تشمل هذه العناصر الغذائية الرئيسية:

فيتامين ب12.

فيتامين د.

البيوتين.

الريبوفلافين.

الحديد.

أفضل أطعمة لشعر صحي:

البيض.

التوت.

السبانخ.

الأسماك الدهنية.

البطاطا الحلوة.

الأفوكادو.

المكسرات والبذور.

الفلفل الحلو.

المحار.

اللحوم.

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