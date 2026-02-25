إعلان

الصور الأولى من عزاء إسلام رضا شقيق الفنانة زينة

كتب : معتز عباس

08:38 م 25/02/2026
    بدء عزاء شقيق زينة (2)
    بدء عزاء شقيق زينة (4)
    توافد الاصدقاء وافراد الاسرة على عزاء اسلام رضا شقيق زينة (2)
    توافد الاصدقاء وافراد الاسرة على عزاء اسلام رضا شقيق زينة (3)
    توافد الاصدقاء وافراد الاسرة على عزاء اسلام رضا شقيق زينة (4)
    بدء عزاء شقيق زينة (3)
    توافد نجوم الفن والاصدقاء على العزاء (1)
    توافد نجوم الفن والاصدقاء على العزاء (2)

تصوير - أحمد مسعد:

أقيم منذ قليل، عزاء إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشهد العزاء حضور المقربين وأصدقاء إسلام وأفراد من أسرته، مع توافد عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

واستقبلت أسرة الراحل إسلام رضا المعزيّن الذي توافدوا لتقديم واجب العزاء.

يذكر أن إسلام رضا توفي يوم الثلاثاء الماضي حسبما أعلنت الفنانة زينة عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "توفي ابني وسندي في الدنيا اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل".

وأقيمت صلاة جنازة شقيق زينة في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، بحضور نجوم الفن.

عزاء شقيق زينة عزاء إسلام رضا زينة مسجد المشير طنطاوي

