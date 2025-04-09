3 أطعمة تضر بصحة الكبد والكلى.. وترفع السكري

كتبت- أسماء مرسي:

وجبة الإفطار تعتبر وقودا أساسيا لطاقة الجسم ونشاطه، ولكن، تحتوي بعض الأطعمة الشائعة على مكونات خفية تشكل عبئا على صحة الكبد والكلى.

فيما يلي، إليك 3 أطعمة تضر بصحة الكبد والكلى لا يجب تناولها في الصباح، وفقا لموقع "health".

الأطعمة الخفيفة الغنية بالصوديوم

الإفراط في تناول الأطعمة الخفيفة الغنية بالصوديوم عامل خطر لارتفاع ضغط الدم، كما أنه يضع عبئا إضافيا على الكلى التي تعمل جاهدة لتنظيم مستويات السوائل والمعادن في الجسم.

كما أن تناول هذه الأطعمة تناول تسبب احتباس السوائل وزيادة الضغط على الكبد، ما يؤدي إلى تفاقم حالتهم.

المخبوزات والمعجنات

بدء يومك بتناول السكريات المضافة الموجودة في هذه الأطعمة يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، وهي حالة تعرف باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

يقوم الكبد بمعالجة السكر، وعندما تتجاوز الكمية المستهلكة قدرته، يحول الفائض إلى دهون تتراكم تدريجيا وتعيق وظائفه الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة بشكل غير مباشر.

الأطعمة المقلية

يفضل البعض تناول الأطعمة المقلية في وجبة الإفطار، ولكن تناولها على معدة فارغة في بداية اليوم يُدخل إلى الجسم كمية كبيرة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة، يُصعب على الكبد معالجة هذه الأنواع من الدهون بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكمها داخله على المدى الطويل، وهذا بدروه يعيق وظائف الكبد الطبيعية ويجعله أكثر عرضة للتلف والالتهابات.

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