واشنطن تستنفر.. تحذير أمني "عاجل" للأمريكيين في أفغانستان



أصدرت البعثة الأمريكية المعنية بأفغانستان، تحذيرا أمنيا عاجلا لرعاياها، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عسكرية دامية بين أفغانستان وباكستان، مشددة على "خطورة" الأوضاع الميدانية الراهنة.



تطورات متسارعة ترفع حِدة الخطر



أشار التحذير إلى الغارات الجوية الباكستانية الأخيرة، مستشهدا بتقارير إعلامية أفادت بأن "الطائرات لا تزال تحلق في الأجواء الأفغانية وتواصل البحث عن أهداف" حتى صباح اليوم الجمعة، بالإضافة إلى رصد اشتباكات عنيفة على طول الحدود وإغلاق المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين.



وأكدت البعثة أن "هذه التطورات المتسارعة تزيد من حِدة المخاطر التي تواجه أي شخص يقرر البقاء أو السفر إلى أفغانستان في الوقت الحالي"، حسبما أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تُصنف أفغانستان عند "المستوى الرابع" (لا تسافر)، بسبب مخاطر الاضطرابات المدنية، والجرائم، والإرهاب، والاحتجاز التعسفي، وعمليات الاختطاف، فضلا عن تدهور المرافق الصحية.



ليلة القصف والتوغل العنيف



وفي وقت سابق، شهدت الحدود "الحدود الباكستانية الأفغانية"، ليلة الجمعة وفجر السبت، تصعيدا عسكريا هو الأعنف من نوعه، حيث نفذت القوات الباكستانية غارات جوية مكثفة على ولاية "ننكرهار" الأفغانية، تلاها توغل بري وقصف مدفعي ثقيل، فيما هز انفجار ضخم أرجاء العاصمة كابل، وسط تضارب كبير في حصيلة الخسائر بين الجانبين.