حسام موافي يكشف خطورة ارتفاع الكوليسترول في الدم- احذر هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكوليسترول هو مادة دهنية أساسية لعمل العديد من أعضاء الجسم الحيوية، ومع ذلك، يكمن الخطر في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، حيث يترسب في جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها.

هذا التضييق يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين والمواد الغذائية إلى الأعضاء الحيوية، ما ينتج عنه مضاعفات صحية خطيرة.

مضاعفات ارتفاع الكوليسترول على أعضاء الجسم

أشار "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن تأثير ارتفاع الكوليسترول يختلف باختلاف الشريان المتضرر، فعندما يحدث التضييق في شريان الدماغ، فإنه يؤدي إلى قصور في الدورة الدموية المخية.

أما تضيق شريان القلب فيسبب الإصابة بالذبحة الصدرية، بينما يؤدي تضيق شريان الكلى إلى الفشل الكلوي.

نصائح للسيطرة على مستويات الكوليسترول المرتفعة

ذكر "أستاذ طب الحالات الحرجة" مجموعة من النصائح المهمة للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة والحفاظ على صحة جيدة، وتشمل:

الحفاظ على وزن مثالي.

الحد من تناول الطعام خارج المنزل.

تناول الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

البدء بتناول ثمرة فاكهة قبل الوجبات، يساعد ذلك على تحسين عملية الهضم والامتصاص في الأمعاء.

فحص مستويات الكوليسترول بانتظام.

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

وفقًا لموقع "health"، تشمل أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم ما يلي:

التعب أو الإرهاق الشديد.

ضيق التنفس.

ألم في الصدر.

برودة القدمين والساقين.

تغير لون الجلد.

الدوخة.

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