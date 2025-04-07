10 علامات تنذر بمرض عقلي خطير- تظهر في الليل

كتبت- شيماء مرسي

الخرف متلازمة أو مجموعة أعراض مرتبطة بالتدهور المستمر للدماغ، ويكون شيوعا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وغالبا ما يتم الخلط بينه وبين أعراض مثل فقدان الذاكرة وعلامات التقدم في السن، وقد تظهر بعض علامات الخرف في منتصف الليل.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر عادات النوم، حيث أن الأشخاص المصابين بالخرف قد يواجهون صعوبات في النوم، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويعاني الشخص المصاب بالخرف من تغيرات جسدية في دماغه بسبب حالته، ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات على مدة نومه وجودته.

وقد يعاني الشخص المصاب بالخرف من مشكلات في النوم ليلا، وقد ينام أكثر خلال النهار.

وقد يجد صعوبة في النوم أو يستيقظ ليلا، وقد لا يشعر الشخص بالراحة الكافية عند الاستيقاظ.

وبمرور الوقت، إذا تكررت هذه المشكلات، فقد يؤدي قلة النوم إلى تفاقم أعراض الخرف، وقد تجد صعوبة في التعامل مع هذا الأمر.

وقد يشكل الحصول على قسط كافٍ من النوم تحديا بالنسبة لمرضى الخرف.

وقد يكون النوم الجيد صعبا على من تجاوزوا سن الخامسة والخمسين، لأن أجزاء الدماغ المسؤولة عن النوم قد لا تعمل بكفاءة.

ومن المرجح أن ينام كبار السن مبكرا، وقد يواجهون صعوبة في النوم طوال الليل كما اعتادوا.

أعراض يعاني منها الشخص المصاب بالخرف:

صعوبة في النوم

الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل

النوم لعدد ساعات أقل

وقد ينامون أيضا لفترة أطول خلال النهار ويواجهون صعوبة في النوم ليلا.

وقد تبدأ هذه العملية بالحدوث حتى قبل إصابة الشخص بالخرف، أو إذا كان يعاني من ضعف إدراكي خفيف.

كما أن عادات النوم قد تنبئ باحتمالية الإصابة بالخرف مسبقا.

وكشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيون أن الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس بشكل متزايد طوال اليوم، وقد يأخذون قيلولة مفرطة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمرتين.

من بين النساء في الثمانينيات من العمر، أُصيبت 164 امرأة (22.4%) منهن بضعف إدراكي خفيف، وأُصيبت 93 امرأة (12.7%) بالخرف.

ومن بين النساء المقيمات في مجتمعاتهن في الثمانينيات من العمر، تضاعف خطر الإصابة بالخرف لدى من يعانين من زيادة النعاس على مدار اليوم على مدى خمس سنوات.

وقد يكون التغير في نشاط النوم والاستيقاظ متعدد الأبعاد على مدار اليوم بمثابة علامة مبكرة أو عامل خطر للإصابة بالخرف لدى النساء المسنات الأكبر سنا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن طول مدة النوم أو قصرها يزيدان من خطر الإصابة بضعف الإدراك والخرف.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية العلامات المبكرة الشائعة للخرف على النحو التالي:

فقدان الذاكرة.

صعوبة التركيز.

صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة.

الارتباك.

تغيرات المزاج.

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