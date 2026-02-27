كشفت وزارة الداخلية عن خفايا واقعة "سيارة علم إسرائيل" بكرداسة التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، لتزيح الستار عن لغز "الملصق المستفز" والحالة العقلية لصاحب السيارة.

ملصق فجر البركان

بدأت الأحداث حين توقف قائد سيارة ملاكي أمام أحد المحال التجارية، ليدخل في مشادة كلامية مع صاحب المحل الذي اعترض على وقوفه. لكن المشهد سرعان ما تحول إلى دراما دامية؛ فبمجرد أن وقعت أعين المارة على علم إحدى الدول "إسرائيل" المثبت على زجاج السيارة، تحول الغضب إلى اشتباك بالأيدي.

هروب فوق أجساد المارة

تحت وطأة ضربات الأهالي الغاضبين، انتابت السائق حالة من الذعر والانهيار؛ وبدلاً من التهدئة، ضغط بقوة على دواسة السرعة محاولاً الفرار، ليطيح بكل من يقف في طريقه.

أسفرت "دقيقة الجنون" عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات خطيرة، وتحطم عدد من السيارات والدراجات التي تصادف مرورها، وسط ذهول الجميع.

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة خطيرة

المفاجأة

وعقب إلقاء القبض على السائق والتحفظ على السيارة، فجرت أسرته مفاجأة أمام جهات التحقيق؛ حيث قدموا أوراقاً وتقارير طبية تثبت أن ابنهم "مريض نفسي" ويعالج منذ سنوات من عدم الاتزان.

أما اللغز الأكبر، وهو "كيف حصل على العلم؟"، فقد كشفت التحريات عن تفاصيل مثيرة؛ حيث توجه السائق لمحل كماليات سيارات، وطلب من ابنة صاحب المحل طباعة العلم. الفتاة، التي تملكها الرعب من هيئته وعدم اتزانه المعروف في المنطقة، استجابت لطلبه خوفا من بطشه، وسلمته نسختين من الملصق الذي أشعل المنطقة لاحقاً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ونقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، بينما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أبعاد الواقعة.