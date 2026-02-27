خسوف القمر وموكب الكواكب.. أبرز الأحداث السماوية في شهر مارس

يشهد شهر مارس مجموعة من الأحداث الفلكية المميزة، أبرزها خسوف كلي للقمر يمكن مشاهدته في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى جانب اقترانات الكواكب وفرص رؤية الشفق القطبي وزيادة وضوح مركز مجرة درب التبانة.

أهم الظواهر السماوية التي يمكن مراقبتها خلال شهر مارس

موكب الكواكب

إذا فاتكم رؤية الكواكب الستة في أواخر فبراير، يمكنكم مشاهدتها في أوائل مارس عند النظر غربا بعد غروب الشمس مباشرة، حيث تتلألأ عطارد والزهرة وزحل على الأفق، فيما يظهر المشتري عاليا في الجنوب الشرقي.

خسوف كلي للقمر

تتجه الأنظار نحو السماء في الساعات الأولى من صباح 3 مارس لمشاهدة القمر الدموي، حيث يتحول القمر المكتمل إلى لون برتقالي ساحر نتيجة مرور الضوء الأحمر عبر ظل الأرض.

ويمكن لجميع الولايات الخمسين متابعة الحدث، مع أفضل رؤية لسكان الساحل الغربي، بينما يحتاج سكان الساحل الشرقي إلى مكان مرتفع لرصد القمر أثناء اقترابه من الأفق.

اقتران الزهرة وزحل

سيقترب كوكبا الزهرة وزحل من بعضهما بشكل ملحوظ، ليكونا مرئيين عبر المنظار مساءي 7 و8 مارس في الأفق الغربي، مع استمرار رؤية الاقتران في الليالي التي تسبق وتلي هذه التواريخ، ويستمر ظهور الكوكبين نحو 45 دقيقة بعد غروب الشمس.

القمر الجديد والضوء الفلكي

يحل هلال الشهر في 19 مارس، ما يوفر ظروفا مثالية لرصد النجوم والأجرام السماوية البعيدة مثل عنقود خلية النحل.

ويتيح هذا الوقت أيضا رؤية ضوء البروج، وهو هرم ضوئي خافت يظهر عند تشتت ضوء الشمس عبر الغبار في نظامنا الشمسي الداخلي، ويمتد ظهوره حتى مايو، لكنه يكون أوضح قرب الاعتدالين وتحت سماء مظلمة.

الاعتدال الربيعي

يبدأ فصل الربيع رسميا في نصف الكرة الشمالي عند الساعة 10:46 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويصاحب الاعتدال نشاطا متزايدا للشفق القطبي، خصوصًا في ألاسكا، وقد يمتد الشفق إلى مناطق جنوبية مثل البحيرات العظمى الأمريكية.

القمر يقترب من الثريا

يمر الهلال الرقيق بالقرب من الثريا، إحدى ألمع التجمعات النجمية، في الأفق الغربي بعد الشفق، مع إمكانية رؤية كوكب الزهرة الساطع بالقرب من الأفق الغربي.

لقاء كوكب المشتري والقمر

يقترب كوكب المشتري والقمر الأحدب في السماء الجنوبية الغربية بالقرب من كوكبة الجبار، من غروب الشمس حتى ساعات ما قبل الفجر، مع فرصة مشاهدة محاذاة كوكب الزهرة مع المشتري قبل غروب الزهرة.

احتجاب القمر لنجم قلب الأسد

يلتقي القمر مع النجم الساطع ريجولوس ليلة 29-30 مارس، ويمكن لهواة مراقبة السماء في أجزاء من أفريقيا وآسيا وأوروبا متابعة ظاهرة الاحتجاب، بينما يظل سكان الولايات المتحدة قادرين على متابعة حركة الثنائي في السماء طوال الليل.

رؤية مركز مجرة درب التبانة طوال الشهر

يزداد وضوح مركز مجرة درب التبانة في ساعات ما قبل الفجر هذا الشهر، حيث يرتفع في الجنوب الشرقي ثم يشكل قوسا فوق الأفق الجنوبي قبل شروق الشمس، ويفضل التوجه إلى أماكن بعيدة عن التلوث الضوئي مثل منتزه جراند كانيون أو منتزه كانيونلاندز الوطني لمشاهدة أفضل.