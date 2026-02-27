الرئيس السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة ويهنئهم بذكرى العاشر من رمضان

شارك المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب في انتخابات المهندسين صباح اليوم.

أدلى " النبراوي" بصوته في اللجنة رقم 21، بمقر انتخابات نقابة القاهرة باستاد القاهرة.

وقال نقيب المهندسين: "الانتخابات تتم بشكل جيد، وغير مسموح بأي حشد للمهندسين أو ضغوط أو تجاوز.. والمهندسون قادرون على التصدِّي لأي تجاوز".

وأضاف: "كل التحية للمهندسين الناخبين، والمرشحين، وإن شاء الله يسير يوم الانتخابات بشكل جيد، وستتجلى فيه إرادة المهندسين".

وأشار نقيب المهندسين إلى أن الانتخابات ستُستكمل الأسبوع القادم بانتخاب نقيب جديد للمهندسين يقود النقابة في السنوات الأربع القادمة، واختتم نقيب المهندسين، قائلًا: "كل التوفيق للنقابة وللمهندسين في الفترة القادمة".