5 بهارات تعزز صحة القلب لدي الرجال والنساء

هناك العديد من البهارات التي تمتلك خصائص مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية لدى كل من الرجال والنساء.

وبحسب ما جاء في صحيفة timesofindia، إليك5 أنواع من التوابل من أبرزها

الكركم

يحتوي على مركب الكركمين النشط، وهو مضاد قوي للالتهابات والأكسدة، الالتهابات المزمنة والإجهاد التأكسدي يلعبان دورًا في تطور أمراض القلب. الكركمين يساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية، وخفض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وقد يقلل من خطر تصلب الشرايين.

القرفة

أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. تنظيم مستويات السكر والدهون في الدم أمر بالغ الأهمية لصحة القلب، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك القرفة خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

الزنجبيل

له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية. كما أنه قد يقلل من خطر تجلط الدم.

الفلفل الحار (باعتدال)

يحتوي على مركب الكابسيسين الذي قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين. ومع ذلك، يجب تناوله باعتدال خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

الهيل

إلى أن الهيل قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

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