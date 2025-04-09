5 مشروبات تخلصك من ارتجاع المريء وأرتفاع السكري في الجسم

يُعد الإحساس بالحرقان في منطقة الصدر، والذي غالبًا ما يوصف بـ "حرقة المعدة"، من أبرز العلامات الدالة على ارتداد الحمض، ولا تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل أعراضًا أخرى مزعجة كالإمساك، وعسر الهضم الذي يُثقل المعدة ويسبب الشعور بالامتلاء، وفقًا لـ healthline.

ششاي الزنجبيل الدافئ

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات وقد يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الغثيان والانتفاخ المرتبطين بارتجاع المريء.

شاي البابونج الدافئ

البابونج معروف بخصائصه المهدئة التي قد تساعد في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف التشنجات والتهيج.

شاي عرق السوس (منزوع الجلسرين)

عرق السوس قد يساعد في تهدئة بطانة المريء وتقليل الالتهاب، يجب استخدام النوع منزوع الجلسرين (DGL) لتجنب الآثار الجانبية المحتملة لارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل. استشر طبيبك قبل تناوله.

شاي الشمر الدافئ

الشمر قد يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، وهي أعراض قد تساهم في ارتجاع المريء لدى البعض.

الماء الدافئ مع القليل من العسل (باستشارة الطبيب لمرضى السكري)

الماء الدافئ بحد ذاته مهدئ. كمية صغيرة جدًا من العسل قد تكون مهدئة للحلق، ولكن يجب على مرضى السكري استشارة طبيبهم لتحديد الكمية المناسبة إن كانت مسموحة ضمن نظامهم الغذائي.

مشروبات مناسبة أو مفيدة لارتفاع السكري (مع الانتباه)

الشاي غير المحلى (بأنواعه المختلفة: الأخضر، الأسود، الأعشاب)

الشاي بحد ذاته لا يحتوي على سكريات ويمكن أن يكون جزءًا صحيًا من نظام غذائي لمرضى السكري. الشاي الأخضر تحديدًا قد يحمل بعض الفوائد الصحية الإضافية. الأهم هو عدم إضافة السكر أو المحليات الصناعية بكميات كبيرة.

القهوة السوداء غير المحلاة

القهوة السوداء النقية لا تحتوي على سكريات أو كربوهيدرات كبيرة. بعض الدراسات تشير إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. يجب الانتباه إلى تأثير الكافيين على مستويات السكر لدى البعض.

مشروبات الأعشاب غير المحلاة (مثل النعناع، البابونج، الزنجبيل)

هذه المشروبات لا تحتوي على سكريات ويمكن أن تكون خيارات منعشة ومهدئة.

الماء الدافئ مع القليل من الليمون

الليمون منخفض السعرات الحرارية والسكر وقد يضيف نكهة منعشة للماء الدافئ.

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