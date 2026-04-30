إعلان

توقف قلبه 40 ساعة.. إنقاذ رجل عانى من التهاب نادر

كتب : سيد متولي

01:00 م 30/04/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تخيل أن يتوقف قلبك ليس لثوان، ولا لدقائق، بل لأكثر من أربعين ساعة، لا نبضات قلب مستقلة، فقط أجهزة تبقيك على قيد الحياة بينما يسابق فريق من الأطباء الزمن لإيجاد طريقة لإنقاذك، هذا بالضبط ما حدث لرجل في الأربعينيات من عمره في شرق الصين، وعلى عكس كل التوقعات، عاد قلبه ينبض من جديد.

رجل ينجو بأعجوبة


تبدو القصة، التي نشرتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" لأول مرة، وكأنها مقتبسة من رواية طبية، دخل الرجل إلى المستشفى الثاني التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانج يشكو من ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس.

لكن الأمور ساءت فجأة، أصيب بسكتة قلبية وتنفسية مفاجئة، توقف قلبه عن العمل، وتوقفت رئتاه، والنبضات الطبيعية التي تبقيه على قيد الحياة.

ماذا فعل الأطباء؟


حاول الأطباء بكل ما أوتوا من قوة لإعادة نبض قلبه، استخدموا جهاز إزالة الرجفان مرات عديدة، لكن دون جدوى، كما أن الصدمات الكهربائية التي عادةً ما تعيد القلب إلى نبضه لم تجد نفعا، إذ لم يكن قلبه يستجيب.

لكن هؤلاء الأطباء لم يستسلموا، ليضعوه على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO).

ما هو جهاز ECMO؟


هذا الجهاز في الأساس أحدث نظام دعم للحياة في الطب الحديث، تخيل لو كان بالإمكان استبدال قلبك ورئتيك بجهاز، هذا ما يفعله ECMO، فهو يسحب الدم من جسمك، ويزيل ثاني أكسيد الكربون منه، ويضيف إليه الأكسجين، ثم يضخه مرة أخرى.

كما قاموا بتوصيله بمضخة بالون داخل الأبهر، وهي جهاز آخر مصمم لتحسين تدفق الدم وتخفيف الضغط عن القلب المنهك، ولما يقارب يومين، لم يكن سوى جسد موصول بأجهزة، لا نبض قلب مستقل، لا علامات حيوية سوى الأرقام على الشاشات.

ماذا حدث بعد 40 ساعة؟


وبعد أكثر من 40 ساعة من الدعم الميكانيكي، بدأت وظائف قلبه بالتحسن، وعاد نبض قلبه إلى طبيعته، وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من نقله إلى قسم الطوارئ، خرج من المستشفى ماشيا على قدميه.

ما هو التهاب عضلة القلب الحاد؟


وشخص الأطباء حالته بالتهاب عضلة القلب الحاد، وهو التهاب نادر وخطير يصيب عضلة القلب، وقد يؤدي إلى تدمير القلب في غضون ساعات.

ويمكن أن تتسبب هذه الحالة في فشل القلب، واضطرابات خطيرة في نظم القلب، وتوقف القلب بسرعة كبيرة لدرجة أنه غالبا لا يوجد وقت للتدخل، ولكن في هذه الحالة، أنقذ التدخل السريع والتكنولوجيا المتقدمة حياته.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

